https://ria.ru/20201211/turtsiya-1588701003.html

СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции

СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции

Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:06

2020-12-11T03:06

2020-12-11T03:08

евросоюз

турция

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции.Источники сообщили, что руководители ЕС договорились о расширении индивидуальных санкций. "Были согласованы индивидуальные санкции, если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - сказали они.Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/s400-1588499299.html

турция

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евросоюз, турция, в мире