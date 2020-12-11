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СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции
СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции
Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:06
2020-12-11T03:08
евросоюз
турция
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции.Источники сообщили, что руководители ЕС договорились о расширении индивидуальных санкций. "Были согласованы индивидуальные санкции, если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - сказали они.Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/s400-1588499299.html
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евросоюз, турция, в мире

СМИ: на саммите Евросоюза согласовали введение санкций против Турции

03:06 11.12.2020 (обновлено: 03:08 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Саммит Евросоюза согласовал введение санкций против Турции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.
В настоящее время действуют индивидуальные санкции ЕС за незаконное бурение в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В ноябре ЕС продлил действие этих санкций на год, до 12 ноября 2021 года. В санкционный список за незаконное бурение сейчас входят два гражданина Турции.
Источники сообщили, что руководители ЕС договорились о расширении индивидуальных санкций. "Были согласованы индивидуальные санкции, если Турция продолжит свои незаконные и агрессивные действия, могут быть приняты дополнительные меры", - сказали они.
Глава Евросовета Шарль Мишель накануне европейского саммита констатировал отсутствие позитивной динамики в действиях Турции в Восточном Средиземноморье. Он подчеркнул, что ЕС хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Турцией, но готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, если не увидит позитивных изменений.
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