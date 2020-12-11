https://ria.ru/20201211/tsenzura-1588798830.html
Путин призвал противостоять цензуре, но не в ущерб собственным интересам
Путин призвал противостоять цензуре, но не в ущерб собственным интересам
Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:20
2020-12-11T16:20
2020-12-11T16:20
медиавойны
россия
кирилл вышинский
youtube
владимир путин
медиа - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле, считает президент России Владимир Путин.Вопрос о правилах, по которым заставляют играть российский сегмент интернета, крупные интернет-платформы на встрече Путина с членами СПЧ поднял журналист Кирилл Вышинский. Он предложил обязать их регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. По мнению Вышинского, "тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений"."Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заметил на это Путин."Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать - это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени - нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - сказал президент.При этом он считает правильным уделить внимание правовым аспектам."Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.
https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html
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РИА Новости
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россия, кирилл вышинский, youtube, владимир путин, медиа - общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле, считает президент России Владимир Путин
.
Вопрос о правилах, по которым заставляют играть российский сегмент интернета, крупные интернет-платформы на встрече Путина с членами СПЧ поднял журналист Кирилл Вышинский
. Он предложил обязать их регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. По мнению Вышинского, "тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube
сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений".
"Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заметил на это Путин.
"Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать - это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени - нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - сказал президент.
При этом он считает правильным уделить внимание правовым аспектам.
"Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.
Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте
Кремля.