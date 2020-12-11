https://ria.ru/20201211/tsentrobank-1588711594.html
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк отозвал лицензии у двух банков — "Онего" (из Петрозаводска) и "ФинТеха". РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:54
2020-12-11T08:54
2020-12-11T10:08
центральный банк рф (цб рф)
петрозаводск
экономика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух банков — "Онего" (из Петрозаводска) и "ФинТеха".По данным регулятора, по величине активов банк "Онего" на 1 декабря занимал 308-е место в рейтинге, а "Финтех" располагался на 241-й позиции.В ЦБ отметили, что за последний год против "Онего" регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, в частности, требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. а также финансированию терроризма.Регулятор считает, что петрозаводский банк ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.К "ФинТеху" у Банка России такие же претензии.
https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html
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центральный банк рф (цб рф), петрозаводск, экономика
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центробанк
отозвал лицензии у двух банков — "Онего" (из Петрозаводска
) и "ФинТеха".
По данным регулятора, по величине активов банк "Онего" на 1 декабря занимал 308-е место в рейтинге, а "Финтех" располагался на 241-й позиции.
В ЦБ отметили, что за последний год против "Онего" регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, в частности, требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. а также финансированию терроризма.
Регулятор считает, что петрозаводский банк ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
К "ФинТеху" у Банка России такие же претензии.