https://ria.ru/20201211/tsentrobank-1588711594.html

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков — "Онего" (из Петрозаводска) и "ФинТеха". РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:54

2020-12-11T08:54

2020-12-11T10:08

центральный банк рф (цб рф)

петрозаводск

экономика

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центробанк отозвал лицензии у двух банков — "Онего" (из Петрозаводска) и "ФинТеха".По данным регулятора, по величине активов банк "Онего" на 1 декабря занимал 308-е место в рейтинге, а "Финтех" располагался на 241-й позиции.В ЦБ отметили, что за последний год против "Онего" регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, в частности, требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. а также финансированию терроризма.Регулятор считает, что петрозаводский банк ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.К "ФинТеху" у Банка России такие же претензии.

https://ria.ru/20201113/bank-1584411519.html

https://ria.ru/20201204/tsentrobank-1587609334.html

петрозаводск

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центральный банк рф (цб рф), петрозаводск, экономика