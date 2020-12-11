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Британцы оценили тренировку российских ядерных сил
Британцы оценили тренировку российских ядерных сил
Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о "подготовке к ядерной войне" и "обострении... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T04:52
2020-12-11T04:52
россия
ракетные войска стратегического назначения
нато
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о "подготовке к ядерной войне" и "обострении напряженности в отношениях с Западом". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.Как ранее сообщило Министерство обороны, российские военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота."Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" – сыронизировал пользователь illuminated_one."Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания", - отметил Mummy Badgers."Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты. – прим. ред.) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это", - указал lestera1."США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое", - заявил Hollow81."Как насчет заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Черное и Китайское моря, или о самолетах НАТО, летающих вдоль российской границы?" – задался вопросом Poppy Clarke.
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россия, ракетные войска стратегического назначения, нато, великобритания, сша, в мире

Британцы оценили тренировку российских ядерных сил

04:52 11.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о "подготовке к ядерной войне" и "обострении напряженности в отношениях с Западом". Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Как ранее сообщило Министерство обороны, российские военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.
Пуск межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Пуск межконтинентальной ракеты с космодрома Плесецк
"Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" – сыронизировал пользователь illuminated_one.
"Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания", - отметил Mummy Badgers.
"Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты. – прим. ред.) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это", - указал lestera1.
"США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое", - заявил Hollow81.
"Как насчет заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Черное и Китайское моря, или о самолетах НАТО, летающих вдоль российской границы?" – задался вопросом Poppy Clarke.
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