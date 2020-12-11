У Тейлор Свифт вышел новый альбом "Evermore"
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Evermore". О релизе стало известно накануне из инстаграма певицы. За несколько часов этот анонс набрал более трех миллионов лайков.
За 2020 год это уже вторая студийная запись исполнительницы ("Folklore" вышел в конце июля). Сама Свифт называет свою новую работу "сестрой" предыдущей пластинки.
В записи новой пластинки приняли участие группы Haim, The National и Bon Iver.
"Я знаю, что эти новогодние праздники многие проведут в одиночестве, и если среди вас есть те, кому музыка помогает пережить отсутствие любимых рядом, как и мне, то этот альбом для вас. В стандартной версии 15 треков, а на издании Deluxe еще два бонусных: "Right where you left me” and "It’s time to go", — пояснила певица в своем аккаунте в инстаграме.
Певица также выложила в Сеть клип на песню "Willow" — первого трека нового альбома. За несколько часов он набрал более миллиона просмотров.
"На самом деле мы просто не смогли перестать писать песни <…> Обычно я отношусь к альбомам как к разовым продуктам, и сразу начинаю думать о следующем после релиза. Но с "Folklore" получилосьпо-другому. У меня было ощущение, <…> как будто я куда-то возвращаюсь. Мне понравился эскапизм, который я нашла в этих фантастических и не только сказках", — поделилась Свифт с подписчиками.
27 ноября, 00:26КультураТейлор Свифт раскрыла псевдоним соавтора своих песен