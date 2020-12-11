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https://ria.ru/20201211/swift-1588733458.html
У Тейлор Свифт вышел новый альбом "Evermore"
У Тейлор Свифт вышел новый альбом "Evermore"
Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Evermore". О релизе стало известно накануне из инстаграма певицы. За несколько часов этот анонс набрал более... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:18
2020-12-11T18:18
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Evermore". О релизе стало известно накануне из инстаграма певицы. За несколько часов этот анонс набрал более трех миллионов лайков. За 2020 год это уже вторая студийная запись исполнительницы ("Folklore" вышел в конце июля). Сама Свифт называет свою новую работу "сестрой" предыдущей пластинки.В записи новой пластинки приняли участие группы Haim, The National и Bon Iver. "Я знаю, что эти новогодние праздники многие проведут в одиночестве, и если среди вас есть те, кому музыка помогает пережить отсутствие любимых рядом, как и мне, то этот альбом для вас. В стандартной версии 15 треков, а на издании Deluxe еще два бонусных: "Right where you left me” and "It’s time to go", — пояснила певица в своем аккаунте в инстаграме.Певица также выложила в Сеть клип на песню "Willow" — первого трека нового альбома. За несколько часов он набрал более миллиона просмотров."На самом деле мы просто не смогли перестать писать песни &lt;…&gt; Обычно я отношусь к альбомам как к разовым продуктам, и сразу начинаю думать о следующем после релиза. Но с "Folklore" получилосьпо-другому. У меня было ощущение, &lt;…&gt; как будто я куда-то возвращаюсь. Мне понравился эскапизм, который я нашла в этих фантастических и не только сказках", — поделилась Свифт с подписчиками.
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РИА Новости
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)

У Тейлор Свифт вышел новый альбом "Evermore"

18:18 11.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Evermore". О релизе стало известно накануне из инстаграма певицы. За несколько часов этот анонс набрал более трех миллионов лайков.
За 2020 год это уже вторая студийная запись исполнительницы ("Folklore" вышел в конце июля). Сама Свифт называет свою новую работу "сестрой" предыдущей пластинки.
В записи новой пластинки приняли участие группы Haim, The National и Bon Iver.
"Я знаю, что эти новогодние праздники многие проведут в одиночестве, и если среди вас есть те, кому музыка помогает пережить отсутствие любимых рядом, как и мне, то этот альбом для вас. В стандартной версии 15 треков, а на издании Deluxe еще два бонусных: "Right where you left me” and "It’s time to go", — пояснила певица в своем аккаунте в инстаграме.
Певица также выложила в Сеть клип на песню "Willow" — первого трека нового альбома. За несколько часов он набрал более миллиона просмотров.
"На самом деле мы просто не смогли перестать писать песни <…> Обычно я отношусь к альбомам как к разовым продуктам, и сразу начинаю думать о следующем после релиза. Но с "Folklore" получилосьпо-другому. У меня было ощущение, <…> как будто я куда-то возвращаюсь. Мне понравился эскапизм, который я нашла в этих фантастических и не только сказках", — поделилась Свифт с подписчиками.
Кадр из трейлера фильма Taylor Swift – folklore: the long pond studio sessions - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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