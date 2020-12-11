https://ria.ru/20201211/stallone-1588654374.html

"Рокки в тиктоке": видео с танцующем Сталлоне стало вирусным

"Рокки в тиктоке": видео с танцующем Сталлоне стало вирусным

Систин Сталлоне, дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне, опубликовала в тиктоке видео, на котором танцует и поет вместе со знаменитым папой. Ролик стал... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T06:24

2020-12-11T06:24

2020-12-11T06:24

tiktok

музыка

кино и сериалы

голливуд

шоубиз

сильвестр сталлоне

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Систин Сталлоне, дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне, опубликовала в тиктоке видео, на котором танцует и поет вместе со знаменитым папой. Ролик стал вирусным в Сети. За несколько часов он набрал почти 12 миллионов просмотров, 2,4 миллиона лайков и более 32 тысяч комментариев. Зрителей приятно удивило, что 74-летний актер появился в самой популярной соцсети и подурачился под трек Майка Познера "Cooler than me". Многие пользователи отметили: несмотря на то, что актер сильно состарился, он — все тот же легендарный герой из фильмов о "Рокки" и "Рэмбо"."Даже подумать не мог, что когда-нибудь увижу Рокки в тиктоке", — отметил fernendoperaltaofficial; "Очень рада увидеть Сталлоне в TikTok", — подчеркнула jkines_; "Это самое крутое видео, которое я когда-либо смотрел в тиктоке", — заявил inglesez.Сильвестр Сталлоне воспитывает троих дочерей Софию (24), Систин (21) и Скарлет (18). Но именно в соцсетях Систин актер появляется чаще всего.

https://ria.ru/20200510/1571169028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, музыка, кино и сериалы, голливуд, сильвестр сталлоне