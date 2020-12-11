В постпредстве при ОБСЕ прокомментировали преследование Sputnik в Латвии
21:36 11.12.2020 (обновлено: 22:06 11.12.2020)
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия не удивлена отсутствием реакции Евросоюза на дело Sputnik в Латвии, там всегда молчат, когда меры против журналистов применяются на его территории, заявил в пятницу РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Постпредство России в пятницу поднимало вопрос о происходящем вокруг Sputnik в Латвии на постоянном совете ОБСЕ.
"Наши западные партнеры предпочли отмолчаться, что неудивительно: тема неудобная, втягиваться в трудную для них полемику не захотели", - сказал Буякевич.
"Мы и не ожидали какой-то реакции с их (западных партнеров - ред.) стороны, тем более со стороны Брюсселя, который так любит поучать другие государства правам человека, прежде всего, в сфере СМИ, но традиционно в ответ на какие-то злокозненные меры в отношении журналистов на своей собственной территории молчит. Это произошло и в этот раз", - сказал Буякевич.
4 декабря, 16:47Киселев дал оценку задержаниям стрингеров в Латвии
Буякевич также отметил, что в давлении латвийских властей на Sputnik совершенно очевиден политический контекст.
"Там, где совершенно очевиден политический подтекст давления, там, собственно говоря, суверенные права государства-участника ОБСЕ по большому счету должны заканчиваться, поскольку они вступают в прямое противоречие с политическими обязательствами такой страны по обеспечению свободы выражения мнения. Эта свобода носит безусловный характер и, конечно, не может оправдываться применением неких санкций, тем более, в отношении отдельно взятого физического лица", - сказал Буякевич.
Кроме того зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что позиция Риги о суверенном праве притеснять Sputnik под предлогом персональных санкций ЕС абсолютно несостоятельна
"Позиция Латвии носит довольно своеобразный характер. Исходят из того, что те рестрикции, которые сейчас были применены в отношении известных журналистов в Латвии - суверенное право Латвийской Республики, поскольку, дескать, они вписываются в канву выполнения указаний Евросоюза по персональным санкциям в отношении руководителя МИА "Россия сегодня" Киселева", - пояснил Буякевич.
"Позиция абсолютно несостоятельная, поскольку расширительная трактовка латвийскими властями такого рода санкций безотносительно вообще их природы никоим образом не может включать в себя произвольные меры давления на тех журналистов, которые даже не входят в медиахолдинг "Россия сегодня" - там было достаточно большое количество стрингеров и людей, которые работают на коммерческой основе с целым рядом средств массовой информации, не только русскими или русскоговорящими, но и со многими другими", - подчеркнул российский дипломат.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.