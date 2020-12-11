https://ria.ru/20201211/smertnik-1588796667.html

Шесть силовиков получили ранения при взрыве в Карачаево-Черкесии

Шесть силовиков получили ранения при взрыве в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:11

2020-12-11T16:11

2020-12-11T17:55

карачаево-черкесская республика (кчр)

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Карачаево-Черкесской республике при задержании боевика пострадали шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил НАК.Инцидент произошел селе Учкекен. По данным Национального антитеррористического комитета, преступник пытался попасть на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Силовики попытались задержать его, но злоумышленник совершил самоподрыв, впоследствии он скончался.В результате шесть силовиков получили легкие ранения. Среди гражданских пострадавших нет. Как заявил глава республики Рашид Темрезов, состояние раненых стабильное, врачи ведут постоянный мониторинг. Их жизни ничего не угрожает. Силовикам оказывают необходимую медицинскую помощь, на месте происшествия находится исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медбригада специалистов.По словам Темрезова, пострадавшим сотрудникам правоохранительных органов и их семьям окажут материальную помощь.Личность смертника устанавливают. Обстановка в селе спокойная. Угрозы безопасности для местных жителей нет.

https://ria.ru/20201211/video-1588784265.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), происшествия