https://ria.ru/20201211/sbros-1588705491.html
Эксперт объяснил, как удалять данные с Android-устройств при продаже
Эксперт объяснил, как удалять данные с Android-устройств при продаже
Эксперт издания Business Insider Дэйв Джонсон раскрыл последовательность действий по удалению данных с Android-устройств при их последующей продаже. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:35
2020-12-11T07:35
2020-12-11T07:35
google android
технологии
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Эксперт издания Business Insider Дэйв Джонсон раскрыл последовательность действий по удалению данных с Android-устройств при их последующей продаже.По его словам, если вы планируете продать устройство с операционной системой Android, следует выполнить сброс настроек до заводских настроек, а также предпринять несколько дополнительных шагов. Для сброса устройства к заводским параметрам необходимо перейти в меню "Настройки", далее в подпункты "Система" и "Сброс", после чего выбрать функцию "Сброс телефона".Джонсон отметил, что, помимо вышеперечисленных шагов, также следует удалить заводскую защиту Google, которая блокирует функцию сброса и не позволяет, к примеру, вору "стереть" ваш телефон, а затем использовать его. Так, с включенной защитой устройство после сброса запросит авторизацию в учетной записи Google. Для ее отключения необходимо зайти в меню "Настройки", далее в подпункт "Учетные записи и резервное копирование", после чего перейти в раздел "Учетные записи", где выбрать имеющийся аккаунт Google и удалить его.
https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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google android, технологии, в мире
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Эксперт издания Business Insider
Дэйв Джонсон раскрыл последовательность действий по удалению данных с Android-устройств при их последующей продаже.
По его словам, если вы планируете продать устройство с операционной системой Android
, следует выполнить сброс настроек до заводских настроек, а также предпринять несколько дополнительных шагов.
Для сброса устройства к заводским параметрам необходимо перейти в меню "Настройки", далее в подпункты "Система" и "Сброс", после чего выбрать функцию "Сброс телефона".
Джонсон отметил, что, помимо вышеперечисленных шагов, также следует удалить заводскую защиту Google, которая блокирует функцию сброса и не позволяет, к примеру, вору "стереть" ваш телефон, а затем использовать его. Так, с включенной защитой устройство после сброса запросит авторизацию в учетной записи Google.
Для ее отключения необходимо зайти в меню "Настройки", далее в подпункт "Учетные записи и резервное копирование", после чего перейти в раздел "Учетные записи", где выбрать имеющийся аккаунт Google и удалить его.