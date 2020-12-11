https://ria.ru/20201211/sbros-1588705491.html

Эксперт объяснил, как удалять данные с Android-устройств при продаже

Эксперт объяснил, как удалять данные с Android-устройств при продаже

Эксперт издания Business Insider Дэйв Джонсон раскрыл последовательность действий по удалению данных с Android-устройств при их последующей продаже. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T07:35

2020-12-11T07:35

2020-12-11T07:35

google android

технологии

в мире

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Эксперт издания Business Insider Дэйв Джонсон раскрыл последовательность действий по удалению данных с Android-устройств при их последующей продаже.По его словам, если вы планируете продать устройство с операционной системой Android, следует выполнить сброс настроек до заводских настроек, а также предпринять несколько дополнительных шагов. Для сброса устройства к заводским параметрам необходимо перейти в меню "Настройки", далее в подпункты "Система" и "Сброс", после чего выбрать функцию "Сброс телефона".Джонсон отметил, что, помимо вышеперечисленных шагов, также следует удалить заводскую защиту Google, которая блокирует функцию сброса и не позволяет, к примеру, вору "стереть" ваш телефон, а затем использовать его. Так, с включенной защитой устройство после сброса запросит авторизацию в учетной записи Google. Для ее отключения необходимо зайти в меню "Настройки", далее в подпункт "Учетные записи и резервное копирование", после чего перейти в раздел "Учетные записи", где выбрать имеющийся аккаунт Google и удалить его.

https://ria.ru/20201211/smartfon-1588696496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, технологии, в мире