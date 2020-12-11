https://ria.ru/20201211/safronov-1588742105.html

Путин к пресс-конференции может запросить информацию по делу Сафронова

Путин к пресс-конференции может запросить информацию по делу Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:25

2020-12-11T12:25

2020-12-11T12:49

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене."Конечно, это вполне можно ожидать, да", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли Путин к большой пресс-конференции (пройдет 17 декабря) запросить информацию по делу Сафронова.Он добавил, что журналисты вольны задавать президенту любые вопросы во время пресс-конференции.Накануне эта тема затрагивалась на встрече Путина с членами президентского Совета по правам человека. Глава государства, отвечая на вопросы правозащитников, сообщил, что Сафронова "осудили" не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей трудовой деятельности в "Роскосмосе". Позже в "Роскосмосе" отметили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года.Позже в четверг Песков уточнил РИА Новости, что Путин оговорился, сказав, что Сафронов уже осужден."Это, конечно, не приоритетный вопрос (дело Сафронова) в ежедневной работе президента, президент не может быть информирован о деталях каждого следствия или каждого судебного дела, это невозможно. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента. Это абсолютно очевидно", - сказал Песков журналистам.По его словам, действительно президенту докладывали о деле Сафронова."Разумеется, следствие не может касаться только одного года жизни человека, когда он обвиняется в госизмене", - добавил Песков.На вопрос журналистов, как можно объяснить заявление Роскосмоса, что обвинение в адрес Сафронова не связано с его работой там, не было ли дезинформации главы государства, Песков ответил, что у президента верные данные о деле."Нет, президента не дезинформировали. Расследование ведет не Роскосмос, расследование ведет ФСБ. Мы вчера дали все необходимые пояснения", - добавил он.На встрече Путина с членами СПЧ в четверг правозащитники подняли вопрос о деле Сафронова и могут ли обвинить человека в госизмене, если он использует информацию, имеющуюся в широком доступе. Президент заявил, что человека нельзя привлекать к ответственности за передачу открытой и доступной всем информации, так как "это чушь"."Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения, он о ней сказал", - сказал Песков.Он отметил, что человек лишается свободы по решению суда, а ФСБ никого не сажает и не признает виновным.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201210/safronov-1588623998.html

https://ria.ru/20201210/safronov-1588615859.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/safronov-1588641213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", дмитрий песков, владимир путин, общество