https://ria.ru/20201211/repa-1588758158.html

Онлайн-конференция ассоциации REPA по итогам года

Онлайн-конференция ассоциации REPA по итогам года

15 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ассоциации REPA по итогам 2020 года.

2020-12-11T13:39

2020-12-11T13:39

2020-12-11T13:39

анонсы

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Задать вопросУчастники:- вице-президент ГК "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;- директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья САЗОНОВА;- директор по продукту компании "Сити-XXI век" Мария МОГИЛЕВЦЕВА-ГОЛОВИНА;- руководитель отдела сбора и анализа данных портала "Пульс Продаж Новостроек" Иршат ГАЛИАКБЕРОВ;- коммерческий директор ГК ФСК Ольга ТУМАЙКИНА.Модератор — руководитель редакции "РИА Недвижимость" Ольга НАБАТНИКОВА.В рамках мероприятия речь пойдет об итогах уходящего года и прогнозах рынка жилой недвижимости на 2021 год, о главных тенденциях жилого сегмента текущего и будущего годов, а также о потребительских предпочтениях 2020-2021 гг.Какие изменения внес год уходящий? Какими будут последствия? Какие форматы и проекты станут максимально выгодными в 2021 году? Трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале и в группе REPA на Фейсбуке.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы