Онлайн-конференция ассоциации REPA по итогам года
15 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию ассоциации REPA по итогам 2020 года.
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Участники:
- вице-президент ГК "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;
- директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья САЗОНОВА;
- директор по продукту компании "Сити-XXI век" Мария МОГИЛЕВЦЕВА-ГОЛОВИНА;
- руководитель отдела сбора и анализа данных портала "Пульс Продаж Новостроек" Иршат ГАЛИАКБЕРОВ;
- коммерческий директор ГК ФСК Ольга ТУМАЙКИНА.
Модератор — руководитель редакции "РИА Недвижимость" Ольга НАБАТНИКОВА.
В рамках мероприятия речь пойдет об итогах уходящего года и прогнозах рынка жилой недвижимости на 2021 год, о главных тенденциях жилого сегмента текущего и будущего годов, а также о потребительских предпочтениях 2020-2021 гг.
Какие изменения внес год уходящий? Какими будут последствия? Какие форматы и проекты станут максимально выгодными в 2021 году?
Трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале и в группе REPA на Фейсбуке.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- вице-президент ГК "Инград" Артем БОРТНЕВСКИЙ;
- директор по развитию бизнеса компании "Метриум" Наталья САЗОНОВА;
- директор по продукту компании "Сити-XXI век" Мария МОГИЛЕВЦЕВА-ГОЛОВИНА;
- руководитель отдела сбора и анализа данных портала "Пульс Продаж Новостроек" Иршат ГАЛИАКБЕРОВ;
- коммерческий директор ГК ФСК Ольга ТУМАЙКИНА.
Модератор — руководитель редакции "РИА Недвижимость" Ольга НАБАТНИКОВА.
В рамках мероприятия речь пойдет об итогах уходящего года и прогнозах рынка жилой недвижимости на 2021 год, о главных тенденциях жилого сегмента текущего и будущего годов, а также о потребительских предпочтениях 2020-2021 гг.
Какие изменения внес год уходящий? Какими будут последствия? Какие форматы и проекты станут максимально выгодными в 2021 году?
Трансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале и в группе REPA на Фейсбуке.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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