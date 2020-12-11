https://ria.ru/20201211/putincasenavalny-1588811030.html

Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела

Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела

Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:02

2020-12-11T17:02

2020-12-11T17:03

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

владимир путин

москва

омск

берлин (город)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов, заявил на встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег прислать хотя бы официальное заключение. Как сообщала ранее генпрокуратура, Берлин, где Навальный лечился, запросы игнорировал.По его словам, если человек "чуть не умер", то это не значит, что "нужно по любому поводу открывать уголовное дело".В то же время Путин отметил, что органы следствия готовы это сделать и анализируют материалы, которые у них есть.Навального в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Не ясно, что стало его причиной, но ядов в крови и моче пациента омские медики не нашли.Позже Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. В сентябре его выписали.Проведя свое расследование, правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что его якобы отравили боевым веществом "Новичок". Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила, что в организме пациента нашли похожее на "Новичок" вещество, но в списках запрещенных химикатов оно не значилось.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о выводах расследования. В МИД России отметили, что сразу после обнародования этой информации Москва трижды отправляла запросы о правовой помощи, но ответа не последовало.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588550533.html

москва

омск

берлин (город)

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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, омск, берлин (город)