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https://ria.ru/20201211/putincasenavalny-1588811030.html
Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела
Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела
Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:02
2020-12-11T17:03
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
омск
берлин (город)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов, заявил на встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин.Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег прислать хотя бы официальное заключение. Как сообщала ранее генпрокуратура, Берлин, где Навальный лечился, запросы игнорировал.По его словам, если человек "чуть не умер", то это не значит, что "нужно по любому поводу открывать уголовное дело".В то же время Путин отметил, что органы следствия готовы это сделать и анализируют материалы, которые у них есть.Навального в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Не ясно, что стало его причиной, но ядов в крови и моче пациента омские медики не нашли.Позже Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. В сентябре его выписали.Проведя свое расследование, правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что его якобы отравили боевым веществом "Новичок". Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила, что в организме пациента нашли похожее на "Новичок" вещество, но в списках запрещенных химикатов оно не значилось.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о выводах расследования. В МИД России отметили, что сразу после обнародования этой информации Москва трижды отправляла запросы о правовой помощи, но ответа не последовало.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html
https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588550533.html
москва
омск
берлин (город)
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, омск, берлин (город)

Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела

17:02 11.12.2020 (обновлено: 17:03 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов, заявил на встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег прислать хотя бы официальное заключение. Как сообщала ранее генпрокуратура, Берлин, где Навальный лечился, запросы игнорировал.
"Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" — сказал Путин.
По его словам, если человек "чуть не умер", то это не значит, что "нужно по любому поводу открывать уголовное дело".
В то же время Путин отметил, что органы следствия готовы это сделать и анализируют материалы, которые у них есть.
Навального в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Не ясно, что стало его причиной, но ядов в крови и моче пациента омские медики не нашли.
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Позже Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. В сентябре его выписали.
Проведя свое расследование, правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что его якобы отравили боевым веществом "Новичок". Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила, что в организме пациента нашли похожее на "Новичок" вещество, но в списках запрещенных химикатов оно не значилось.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о выводах расследования. В МИД России отметили, что сразу после обнародования этой информации Москва трижды отправляла запросы о правовой помощи, но ответа не последовало.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваОмскБерлин (город)
 
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