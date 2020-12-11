Путин объяснил, почему в ситуации с Навальным нет уголовного дела
17:02 11.12.2020 (обновлено: 17:03 11.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов, заявил на встрече с членами Совета по правам человека президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно запрашивала у зарубежных коллег прислать хотя бы официальное заключение. Как сообщала ранее генпрокуратура, Берлин, где Навальный лечился, запросы игнорировал.
"Наши готовы приехать за границу – и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?" — сказал Путин.
По его словам, если человек "чуть не умер", то это не значит, что "нужно по любому поводу открывать уголовное дело".
В то же время Путин отметил, что органы следствия готовы это сделать и анализируют материалы, которые у них есть.
Навального в августе госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Не ясно, что стало его причиной, но ядов в крови и моче пациента омские медики не нашли.
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Позже Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. В сентябре его выписали.
Проведя свое расследование, правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что его якобы отравили боевым веществом "Новичок". Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила, что в организме пациента нашли похожее на "Новичок" вещество, но в списках запрещенных химикатов оно не значилось.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о выводах расследования. В МИД России отметили, что сразу после обнародования этой информации Москва трижды отправляла запросы о правовой помощи, но ответа не последовало.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
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