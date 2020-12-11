https://ria.ru/20201211/protesty-1588745277.html

Протестующие перекрыли одну из улиц в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Протестующие перекрыли одну из улиц в Ереване, требуя отставки Пашиняна

Протестующие перекрыли одну из улиц на окраине Еревана, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:40

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2020-12-11T12:40

никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Протестующие перекрыли одну из улиц на окраине Еревана, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.Отмечается, что перекрыт перекресток улиц Молдовака (Молдавксая)-Тотовенц в Норкском массиве. Прибывшие на место сотрудники полиции оттеснили протестующих с проезжей части. Движение восстановлено.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201210/erevan-1588554727.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире