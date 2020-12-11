https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html

В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты

В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты

Объективных предпосылок для роста цен на продукты в России сейчас нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:45

2020-12-11T14:45

2020-12-11T14:58

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объективных предпосылок для роста цен на продукты в России сейчас нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их, действительно, нет, как не было и на эти два продукта (сахар и подсолнечное масло - ред.) Тут получилось так, что, судя по всему, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."Но этого никто не допустит, никто не позволит нажиться на фоне каких-то несуществующих предпосылок, со ссылкой на пандемию. Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас", - добавил он.

https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика