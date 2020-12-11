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В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты
В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты
Объективных предпосылок для роста цен на продукты в России сейчас нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:45
2020-12-11T14:58
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объективных предпосылок для роста цен на продукты в России сейчас нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их, действительно, нет, как не было и на эти два продукта (сахар и подсолнечное масло - ред.) Тут получилось так, что, судя по всему, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."Но этого никто не допустит, никто не позволит нажиться на фоне каких-то несуществующих предпосылок, со ссылкой на пандемию. Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас", - добавил он.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В Минпромторге не видят объективных предпосылок для роста цен на продукты

14:45 11.12.2020 (обновлено: 14:58 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПравительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Объективных предпосылок для роста цен на продукты в России сейчас нет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их, действительно, нет, как не было и на эти два продукта (сахар и подсолнечное масло - ред.) Тут получилось так, что, судя по всему, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
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"Но этого никто не допустит, никто не позволит нажиться на фоне каких-то несуществующих предпосылок, со ссылкой на пандемию. Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас", - добавил он.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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