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Традиционный прием МИД для прессы пройдет в этом году онлайн
Традиционный прием МИД для прессы пройдет в этом году онлайн
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в этом году традиционный прием для прессы пройдет онлайн. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:17
2020-12-11T18:17
2020-12-11T18:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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мария захарова
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общество
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в этом году традиционный прием для прессы пройдет онлайн."Каждый год мы проводим мероприятие от имени министра иностранных дел России, который приглашает журналистов, главных редакторов, журналистов-международников, обозревателей, публицистов, журналистов пула и российских, и зарубежных, а их сотни – для того чтобы даже не столько итоги года подвести, сколько поздравить", – сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте".По ее словам, с одной стороны, это дипломатический прием, а с другой – неформальное общение с журналистами. Она добавила, что каждый год это мероприятие проходит в особняке МИД."Последние годы журналисты стримят это все, сразу в соцсетях, и это было такое событие для всех, и все уже знали о мидовской традиции… В этом году из-за коронавируса мы не сможем это провести очно. Мы придумали провести это в диджитал-формате, на удаленке ", – пояснила Захарова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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