https://ria.ru/20201211/priem-1588829850.html

Традиционный прием МИД для прессы пройдет в этом году онлайн

Традиционный прием МИД для прессы пройдет в этом году онлайн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в этом году традиционный прием для прессы пройдет онлайн. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:17

2020-12-11T18:17

2020-12-11T18:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в этом году традиционный прием для прессы пройдет онлайн."Каждый год мы проводим мероприятие от имени министра иностранных дел России, который приглашает журналистов, главных редакторов, журналистов-международников, обозревателей, публицистов, журналистов пула и российских, и зарубежных, а их сотни – для того чтобы даже не столько итоги года подвести, сколько поздравить", – сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "Большая перемена" в соцсети "ВКонтакте".По ее словам, с одной стороны, это дипломатический прием, а с другой – неформальное общение с журналистами. Она добавила, что каждый год это мероприятие проходит в особняке МИД."Последние годы журналисты стримят это все, сразу в соцсетях, и это было такое событие для всех, и все уже знали о мидовской традиции… В этом году из-за коронавируса мы не сможем это провести очно. Мы придумали провести это в диджитал-формате, на удаленке ", – пояснила Захарова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/zakharova-1588829097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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