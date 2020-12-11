https://ria.ru/20201211/pokhudenie-1588746301.html

Диетолог назвала лучшие продукты для похудения

Диетолог назвала лучшие продукты для похудения

Австралийский диетолог Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:43

2020-12-11T12:43

2020-12-11T12:43

здоровье - общество

австралия

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Австралийский диетолог Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения, пишет Daily Mail.Она отметила, что эффективное сжигание жира обеспечивается не за счет соблюдения строгой диеты, а скорее за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий. Так, по ее словам, обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов, а также "ложку" полезных жиров.Уорд рассказала, что сохранять стройность ей помогают овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, обеспечивающее чувство насыщения. Она добавила, что среди напитков наиболее подходящим для похудения является травяной чай.

https://rsport.ria.ru/20201209/moloko-1588496925.html

австралия

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здоровье - общество, австралия