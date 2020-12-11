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Диетолог назвала лучшие продукты для похудения
Диетолог назвала лучшие продукты для похудения
Австралийский диетолог Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения, пишет Daily Mail. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:43
2020-12-11T12:43
здоровье - общество
австралия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Австралийский диетолог Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения, пишет Daily Mail.Она отметила, что эффективное сжигание жира обеспечивается не за счет соблюдения строгой диеты, а скорее за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий. Так, по ее словам, обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов, а также "ложку" полезных жиров.Уорд рассказала, что сохранять стройность ей помогают овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, обеспечивающее чувство насыщения. Она добавила, что среди напитков наиболее подходящим для похудения является травяной чай.
https://rsport.ria.ru/20201209/moloko-1588496925.html
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здоровье - общество, австралия

Диетолог назвала лучшие продукты для похудения

12:43 11.12.2020
 
© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию
Девушка измеряет талию - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Fotolia / yuriyzhuravov
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Австралийский диетолог Линн Уорд назвала свои любимые продукты для похудения, пишет Daily Mail.
Она отметила, что эффективное сжигание жира обеспечивается не за счет соблюдения строгой диеты, а скорее за счет сбалансированного питания и небольшого дефицита калорий. Так, по ее словам, обед или ужин должны включать половину тарелки овощей и салата, четверть тарелки нежирного белка, четверть тарелки углеводов, а также "ложку" полезных жиров.
Уорд рассказала, что сохранять стройность ей помогают овсяные хлопья, семена чиа, яйца, куриные грудки, а также нерафинированное оливковое масло, обеспечивающее чувство насыщения. Она добавила, что среди напитков наиболее подходящим для похудения является травяной чай.
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