https://ria.ru/20201211/pogoda-1588705925.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Малооблачная, бесснежная погода и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T07:56

2020-12-11T07:56

2020-12-11T07:56

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Малооблачная, бесснежная погода и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая обстановка в столичном регионе снова будет определяться западной периферией антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная, бесснежная, но относительно холодная погода. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - сказал Синенков.Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20201211/moroz-1588705782.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество