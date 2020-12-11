https://ria.ru/20201211/pogoda-1588705925.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Малооблачная, бесснежная погода и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:56
2020-12-11T07:56
2020-12-11T07:56
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Малооблачная, бесснежная погода и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая обстановка в столичном регионе снова будет определяться западной периферией антициклона, благодаря чему сохранится малооблачная, бесснежная, но относительно холодная погода. В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице минус 3-5, в Подмосковье минус 2-7", - сказал Синенков.Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество