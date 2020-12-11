https://ria.ru/20201211/pogoda-1588700153.html

В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей

В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:34

2020-12-11T02:34

2020-12-11T02:38

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске падения елей и декораций, а также их возгорания в регионах РФ при подготовке и проведении новогодних праздников из-за сильных порывов ветра и обледенения.Отмечается, что в прошлом году случаи падения новогодних елей из-за порывов ветра скоростью 21-25 метров в секунду произошли в Иваново, Рязани, Вологде, а также во Владимирской области."Оценивая вероятные риски, эксперты института предлагают территориальным органам МЧС и территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в период подготовки и проведения новогодних праздников", - подчеркивается на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20201211/pogoda-1588697213.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество