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В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей
В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:34
2020-12-11T02:38
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске падения елей и декораций, а также их возгорания в регионах РФ при подготовке и проведении новогодних праздников из-за сильных порывов ветра и обледенения.Отмечается, что в прошлом году случаи падения новогодних елей из-за порывов ветра скоростью 21-25 метров в секунду произошли в Иваново, Рязани, Вологде, а также во Владимирской области."Оценивая вероятные риски, эксперты института предлагают территориальным органам МЧС и территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в период подготовки и проведения новогодних праздников", - подчеркивается на сайте ВНИИ ГОЧС.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС предупредили об опасности обрушения и возгорания новогодних елей

02:34 11.12.2020 (обновлено: 02:38 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий Шишкин / Перейти в фотобанкВо Владивостоке упала главная новогодняя елка
Во Владивостоке упала главная новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупреждают о высоком риске падения елей и декораций, а также их возгорания в регионах РФ при подготовке и проведении новогодних праздников из-за сильных порывов ветра и обледенения.
"В период подготовки и проведения новогодних праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма людей, в том числе детей, в результате падения на них слабо укрепленных новогодних декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения. Также вероятны возгорания таких конструкций, в частности, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.
Отмечается, что в прошлом году случаи падения новогодних елей из-за порывов ветра скоростью 21-25 метров в секунду произошли в Иваново, Рязани, Вологде, а также во Владимирской области.
"Оценивая вероятные риски, эксперты института предлагают территориальным органам МЧС и территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в период подготовки и проведения новогодних праздников", - подчеркивается на сайте ВНИИ ГОЧС.
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