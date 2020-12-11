https://ria.ru/20201211/pogoda-1588694882.html
Вильфанд: "антициклон-джентельмен" постепенно покидает Европейскую Россию
Вильфанд: "антициклон-джентельмен" постепенно покидает Европейскую Россию
Постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели ожидают москвичей в связи с отступлением антициклона, сказал РИА Новости научный... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:06
2020-12-11T00:06
2020-12-11T00:06
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели ожидают москвичей в связи с отступлением антициклона, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что до конца недели температурный фон меняться не будет."С понедельника начнется постепенное повышение температуры. Все равно ночные будут минус 7-9, по области даже до минус 11, дневные тоже отрицательные значения - минус 1-6. Положительных значений не ждем, даже во вторник", - сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что в понедельник возможен небольшой снег."Во вторник снег более вероятен, но снегопадов не ждем. Может быть, он выпадет на 2 миллиметра", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели ожидают москвичей в связи с отступлением антициклона, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На Европейскую часть влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, которое было в первую половину неделю. Потом постепенно давление падает. Но антициклон все равно будет до начала следующей недели - в понедельник и во вторник. Но характер погоды будет меняться, так как давление падает. В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентельменское, медленное, неспешное поведение антициклона", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что до конца недели температурный фон меняться не будет.
"С понедельника начнется постепенное повышение температуры. Все равно ночные будут минус 7-9, по области даже до минус 11, дневные тоже отрицательные значения - минус 1-6. Положительных значений не ждем, даже во вторник", - сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что в понедельник возможен небольшой снег.
"Во вторник снег более вероятен, но снегопадов не ждем. Может быть, он выпадет на 2 миллиметра", - сказал Вильфанд.