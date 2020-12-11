https://ria.ru/20201211/pogoda-1588694882.html

Вильфанд: "антициклон-джентельмен" постепенно покидает Европейскую Россию

Вильфанд: "антициклон-джентельмен" постепенно покидает Европейскую Россию

Постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели ожидают москвичей в связи с отступлением антициклона, сказал РИА Новости научный... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T00:06

2020-12-11T00:06

2020-12-11T00:06

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Постепенное повышение температуры и небольшой снег в начале следующей недели ожидают москвичей в связи с отступлением антициклона, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что до конца недели температурный фон меняться не будет."С понедельника начнется постепенное повышение температуры. Все равно ночные будут минус 7-9, по области даже до минус 11, дневные тоже отрицательные значения - минус 1-6. Положительных значений не ждем, даже во вторник", - сказал Вильфанд.Синоптик уточнил, что в понедельник возможен небольшой снег."Во вторник снег более вероятен, но снегопадов не ждем. Может быть, он выпадет на 2 миллиметра", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество