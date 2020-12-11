Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/podorozhanie-1588757749.html
В Минстрое разъяснили назначение норматива цен на жилье
В Минстрое разъяснили назначение норматива цен на жилье
Проект приказа о нормативе цен на жилье необходим для расчета социальных выплат, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:38
2020-12-11T14:46
жилье
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588752891_0:0:3382:1903_1920x0_80_0_0_ded96b32f301ec7f0b01073e3061d471.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проект приказа о нормативе цен на жилье необходим для расчета социальных выплат, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое.Проект также будет применяться для расчетов межбюджетных трансфертов, которые предоставляются регионам, а также объемов средств на реализацию федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.Заместитель министра строительства и ЖКХ России&nbsp;Никита Стасишин&nbsp;подчеркнул, что значения, фигурирующие в приказе, не влияют на показатели, формирующие рыночную стоимость квартир.По данным ведомства, средняя стоимость одного квадратного метра в России на первое полугодие 2021 года составит 49,173 рубля. По сравнению со вторым полугодием 2020 года этот показатель вырастет на 1,1 процента.
https://realty.ria.ru/20201208/ipoteka-1588238856.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588752891_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_1de8fddaf62e8742792dcdaa422a740e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, экономика

В Минстрое разъяснили назначение норматива цен на жилье

13:38 11.12.2020 (обновлено: 14:46 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проект приказа о нормативе цен на жилье необходим для расчета социальных выплат, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое.
Проект также будет применяться для расчетов межбюджетных трансфертов, которые предоставляются регионам, а также объемов средств на реализацию федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин подчеркнул, что значения, фигурирующие в приказе, не влияют на показатели, формирующие рыночную стоимость квартир.
По данным ведомства, средняя стоимость одного квадратного метра в России на первое полугодие 2021 года составит 49,173 рубля. По сравнению со вторым полугодием 2020 года этот показатель вырастет на 1,1 процента.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев выступает на Съезде Ассоциации банков России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:06Льготная ипотека
Минфин: программа льготной ипотеки под 6,5% не будет вечной
 
ЖильеЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Лента новостейМолния