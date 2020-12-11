https://ria.ru/20201211/podorozhanie-1588757749.html

В Минстрое разъяснили назначение норматива цен на жилье

В Минстрое разъяснили назначение норматива цен на жилье

Проект приказа о нормативе цен на жилье необходим для расчета социальных выплат, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:38

2020-12-11T13:38

2020-12-11T14:46

жилье

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Проект приказа о нормативе цен на жилье необходим для расчета социальных выплат, рассказали РИА Недвижимость в Минстрое.Проект также будет применяться для расчетов межбюджетных трансфертов, которые предоставляются регионам, а также объемов средств на реализацию федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда.Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин подчеркнул, что значения, фигурирующие в приказе, не влияют на показатели, формирующие рыночную стоимость квартир.По данным ведомства, средняя стоимость одного квадратного метра в России на первое полугодие 2021 года составит 49,173 рубля. По сравнению со вторым полугодием 2020 года этот показатель вырастет на 1,1 процента.

https://realty.ria.ru/20201208/ipoteka-1588238856.html

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2020

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жилье, экономика