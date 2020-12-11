https://ria.ru/20201211/obvinenie-1588727931.html

Московского педагога обвинили в сексуальном насилии над ученицей

Московского педагога обвинили в сексуальном насилии над ученицей

Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы обвиняется в совершении действий сексуального характера против ученицы, сообщила старший... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:05

2020-12-11T11:05

2020-12-11T11:05

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbec72faa64fbb526d848fe889f31b31.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы обвиняется в совершении действий сексуального характера против ученицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По данным следствия, педагог "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Ученица рассказала об этом родителям, они обратились в полицию."Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Иванова добавила, что мужчину проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20201209/srok-1588328483.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия