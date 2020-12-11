https://ria.ru/20201211/obvinenie-1588727931.html
Московского педагога обвинили в сексуальном насилии над ученицей
Московского педагога обвинили в сексуальном насилии над ученицей
Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы обвиняется в совершении действий сексуального характера против ученицы, сообщила старший... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:05
2020-12-11T11:05
2020-12-11T11:05
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы обвиняется в совершении действий сексуального характера против ученицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По данным следствия, педагог "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Ученица рассказала об этом родителям, они обратились в полицию."Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Иванова добавила, что мужчину проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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РИА Новости
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы
обвиняется в совершении действий сексуального характера против ученицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова
.
По данным следствия, педагог "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Ученица рассказала об этом родителям, они обратились в полицию.
"Задержан мужчина 1976 года рождения, ему предъявлено обвинение", - сказала Иванова.
Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Иванова добавила, что мужчину проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.