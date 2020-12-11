https://ria.ru/20201211/obrazovanie-1588722942.html
В Воронежской области вырастут расходы на образование
В Воронежской области вырастут расходы на образование
Консолидированные расходы Воронежской области в сфере образования на 2021 год оцениваются в 37,5 миллиарда рублей, это более чем на 3 миллиарда рублей больше,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:35
2020-12-11T10:35
2020-12-11T12:56
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
образование - общество
общество
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Консолидированные расходы Воронежской области в сфере образования на 2021 год оцениваются в 37,5 миллиарда рублей, это более чем на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году, рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.В региональном парламенте идет обсуждение законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". В целом, доходы бюджета следующего года, с учетом федеральных средств, запланированы на уровне 131,6 миллиарда рублей, расходы – в объеме чуть больше 135 миллиардов рублей. Дефицит – 3,4 миллиарда рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете."Существенная часть средств будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов запланировано финансирование в объеме 37,5 миллиарда рублей, с ростом к текущему году более чем на 3 миллиарда рублей. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 63,5% от общих расходов в сфере образования", – рассказал Нетесов.В частности, на подпрограмму "Развитие дошкольного и общего образования" в 2021 году предусмотрены 24,9 миллиарда рублей, что почти на 2,7 миллиарда рублей больше уровня 2020 года."Выделение дополнительного финансирования в 2021 году, в первую очередь, связано с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона: только количество школьников в регионе, по предварительным данным, вырастет на 2,5 тысячи человек – с 231 110 до 233 610", – пояснил глава регионального парламента.По этой же подпрограмме в 2021 году на строительство объектов образования предусмотрены 4,2 миллиарда рублей."Безусловно, на параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов", – пояснил Нетесов.Так, в рамках нацпроекта "Образование" продолжится реализация регионального проекта "Современная школа", на который в 2021 году выделят более 1,4 миллиарда рублей (в текущем году около 600 миллионов рублей), а также регионального проекта "Успех каждого ребенка" (заложено на следующий год более 18 миллионов рублей). По проекту "Цифровая образовательная среда" в 2021 году более 254,5 миллиона рублей будет направлено на оснащение образовательных организаций современным цифровым оборудованием. Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является "Демография". На 2021 год в нем предусмотрены более 1 миллиарда рублей для реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Деньги пойдут на строительство детских садов. Также с развитием региональной системы образования связан нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого на возведение школ и детсадов в районах комплексной жилой застройки в 2021 году направят более 1,3 миллиарда рублей.На реализацию подпрограммы "Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" предусмотрены в 2021 году более 988,1 миллиона рублей, что почти на 50 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году.
https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, образование - общество, общество
ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости.
Консолидированные расходы Воронежской области
в сфере образования на 2021 год оцениваются в 37,5 миллиарда рублей, это более чем на 3 миллиарда рублей больше, чем в 2020 году, рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
.
В региональном парламенте идет обсуждение законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". В целом, доходы бюджета следующего года, с учетом федеральных средств, запланированы на уровне 131,6 миллиарда рублей, расходы – в объеме чуть больше 135 миллиардов рублей. Дефицит – 3,4 миллиарда рублей имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете.
"Существенная часть средств будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. С учетом федерального и местных бюджетов запланировано финансирование в объеме 37,5 миллиарда рублей, с ростом к текущему году более чем на 3 миллиарда рублей. При этом доля расходов областного бюджета составляет почти 63,5% от общих расходов в сфере образования", – рассказал Нетесов.
В частности, на подпрограмму "Развитие дошкольного и общего образования" в 2021 году предусмотрены 24,9 миллиарда рублей, что почти на 2,7 миллиарда рублей больше уровня 2020 года.
"Выделение дополнительного финансирования в 2021 году, в первую очередь, связано с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона: только количество школьников в регионе, по предварительным данным, вырастет на 2,5 тысячи человек – с 231 110 до 233 610", – пояснил глава регионального парламента.
По этой же подпрограмме в 2021 году на строительство объектов образования предусмотрены 4,2 миллиарда рублей.
"Безусловно, на параметры финансового обеспечения подпрограммы повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов", – пояснил Нетесов.
Так, в рамках нацпроекта "Образование" продолжится реализация регионального проекта "Современная школа", на который в 2021 году выделят более 1,4 миллиарда рублей (в текущем году около 600 миллионов рублей), а также регионального проекта "Успех каждого ребенка" (заложено на следующий год более 18 миллионов рублей). По проекту "Цифровая образовательная среда" в 2021 году более 254,5 миллиона рублей будет направлено на оснащение образовательных организаций современным цифровым оборудованием. Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является "Демография". На 2021 год в нем предусмотрены более 1 миллиарда рублей для реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Деньги пойдут на строительство детских садов. Также с развитием региональной системы образования связан нацпроект "Жилье и городская среда", в рамках которого на возведение школ и детсадов в районах комплексной жилой застройки в 2021 году направят более 1,3 миллиарда рублей.
На реализацию подпрограммы "Социализация детей сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" предусмотрены в 2021 году более 988,1 миллиона рублей, что почти на 50 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году.