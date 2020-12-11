Александр Звягинцев: Нюрнберг мог бы не состояться
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Наталия Красова, Георгий Никольский. Руководитель экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира" Александр Звягинцев более сорока лет проработал прокурором, а темой процесса занимается еще дольше. Он выпустил сотни статей и десятки фильмов, документальных и художественных книг, написал пьесы о главном процессе в истории. Александр Звягинцев рассказал РИА Новости, как западные лидеры одновременно готовились к суду над нацизмом и Третьей мировой войне решений.
— Александр Григорьевич, почему вы так верны этой теме как человек и как исследователь?
— Меня часто об этом спрашивают. Все без исключения мои родственники прошли войну. Отец, мама, бабушка с моего раннего детства рассказывали о тех ужасах, что им пришлось пережить. Позже, уже во взрослой жизни, мне довелось много встречаться с участниками Нюрнбергского процесса, слушать их рассказы. Эти живые воспоминания как-то неразрывно слились в моем сознании с рассказами моих родных в единое целое. Так что Нюрнбергским процессом "болею" давно. Это, считайте, моя семейная история.
— Что для вас самое важное в работе над темой Нюрнберга — как для юриста и историка?
— Личные встречи с очевидцами процесса, конечно. Тут мои интересы — и человеческий, и научный, и профессиональный — совпадают. Мне, наверное, повезло больше, чем другим, обращавшимся к истории Нюрнбергского процесса, потому что начиная с середины семидесятых годов довелось встречаться с главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе Романом Андреевичем Руденко, слушать его выступления, в том числе и воспоминания о работе трибунала, общаться с ним.
Я встречался с участниками и исследователями со стороны США, Великобритании, Франции и их родственниками — и переданные ими документы и фотографии дополнили фактологическую часть книг и фильмов.
Нюрнбергский процесс
— Что самое важное о процессе вы поняли из этих личных бесед?
— Я не раз говорил с американским юристом Бенджамином Ференцем, который был обвинителем на так называемых малых Нюрнбергских процессах над нацистами. Первый раз я беседовал с ним в Нюрнберге, когда ему было уже далеко за 80. На мой вопрос, что более всего запомнилось ему во время процесса, он ответил: "Мне не столько запомнилось, сколько поразило отсутствие у подсудимых и намека на раскаяние, на сострадание к миллионам убитых и замученных людей… Это я никогда не забуду".
Очень важные слова сказал мне президент Чехии Милош Земан — я брал у него интервью для одного из фильмов о Нюрнбергском процессе: "Победи Гитлер, все мы говорили бы сегодня по-немецки. И это в лучшем, почти невероятном, случае. Скорее всего, мы бы умирали от голода, непосильного труда и пыток в концентрационных лагерях, или были бы просто убиты. Не будь Советского Союза — даже американские генералы это признавали, — союзники проиграли бы войну с Гитлером. Нельзя ставить под сомнение решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом". Мы сами часто стесняемся об этом говорить, и зря.
© РИА Новости / Виктор КинеловскийГлавный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на международном судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии в городе Нюрнберге
— Какой была роль Советского Союза в организации суда?
— Советская делегация проделала большую работу. Необходимо было привести в порядок огромное количество материалов и документов Чрезвычайной государственной комиссии. Требовалось также подготовить для использования на процессе трофейные документы, захваченные советскими войсками.
В Нюрнберг была направлена группа работников прокуратуры для отбора материалов, которые могли быть использованы советскими обвинителями, а также для предварительного допроса обвиняемых и свидетелей и надлежащего оформления доказательств, представляемых Трибуналу. С этой целью были организованы документальная и следственная части.
Надо отметить, что советские обвинители представляли доказательства, касающиеся преступлений, совершенных не только против СССР, но и против Чехословакии, Польши, Югославии, Греции, а также преднамеренного убийства 50 пленных офицеров британского воздушного флота, бежавших в марте 1944 года из лагеря в Сагане (их расстреляли после поимки по прямому приказу Гитлера). Советские обвинители допрашивали в суде 15 из 19 подсудимых.
Нюрнбергский процесс
— Главный нравственный вопрос — раскаялись ли злодеи — остался без ответа. Хорошо, вернемся к политическим и дипломатическим урокам. Чтобы провести Нюрнбергский трибунал, понадобились длительные переговоры между четырьмя странами. На ваш взгляд, возможен ли такой международный процесс сегодня?
— Атеисты утверждают: возможно все, что не противоречит законам физики. Но если серьезно — нужна политическая воля и мудрость отцов отечества. Мы видим как после войны история возложила исполнение своей миссии на плечи слишком слабых политиков. Поэтому неонацизм за рубежом и начал возрождаться.
Чем больше изучаешь обстановку в мире в период гибели Третьего рейха, военного торжества союзников и необходимости решать, что делать с нацизмом и нацистами после окончательной победы, чем глубже погружаешься в ранее недоступные документы и свидетельства, тем лучше понимаешь, что у нюрнбергского Суда народов было куда больше шансов не состояться. Уж слишком велики были преграды — исторически обусловленное недоверие между государствами и народами. За спиной союзника СССР велись политические интриги.
© РИА Новости / Виктор ТеминМеждународный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Английские историки очень любят описывать, как 8 мая 1945 года в 3 часа пополудни премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к соотечественникам с речью, которая транслировалась по радио прямо из кабинета на Даунинг-стрит, 10. Они отмечают, что "голос его немного дрожал". На всю Великобританию, а если шире, то и на всю Европу, Черчилль объявил, что война против Германии наконец-то закончилась, но… "Мы можем себе позволить краткий миг радости, однако не будем забывать и о тех сложных задачах, которые нам еще предстоит решить".
Большинство слушателей, радующихся разгрому гитлеровской Германии, подумали, что Черчилль говорит о Японии, называя ее "дьяволом, которого предстоит повергнуть". Но, возможно, кумир нации имел в виду недавнего союзника в борьбе с фашизмом, союзника, внесшего самый крупный вклад в его разгром, союзника, возложившего на алтарь победы неисчислимые жертвы — Советский Союз.
© РИА Новости / Виктор КинеловскийПредседатель Международного Военного Трибунала лорд Лоуренс (3 слева) в зале заседаний на Нюренбергском процессе
Председатель Международного Военного Трибунала лорд Лоуренс (3 слева) в зале заседаний на Нюренбергском процессе
— А это точно не конспирология?
— Послушайте, когда мы в начале двухтысячных обсуждали с замечательным русским историком Анатолием Уткиным последние месяцы войны, то не могли не отметить, что с точки зрения Черчилля они не сулили Британии прежней великоимперской жизни. По существу, Британская империя уходила в прошлое, а сам Черчилль становился "младшим", но не равным союзником США. Теперь уже американцы решали, как будет развиваться стратегия западных союзников, и они, конечно же, исходили прежде всего из собственных национальных интересов. Черчилль понимал это, но принять так сразу не смог — он искал способы оказаться на первых ролях.
Красная армия продолжала свое победоносное продвижение по Западной Европе, достигнув Адриатики на юге и выйдя к Рейну на западе. Германия лежала в руинах, финансы Англии и Франции были исчерпаны. США переключили свое внимание на Тихоокеанский регион, на битву с Японией, и американские войска готовились покинуть Европу. В этом свете Великобритания выглядела уязвимой.
Весной 1945 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приказал Объединенному штабу планирования военного кабинета, в глубочайшем секрете безотлагательно начать подготовку к операции под кодовым названием "Немыслимое" и изучить возможности объединенных сил союзников в схватке с советской армией.
Операция состояла из двух вариантов — наступательного и оборонительного. Целью оборонительного плана называлась организация обороны Британских островов в случае возможного советского вторжения в Западную Европу. А целью наступательного было силовое "вытеснение" советских войск из Польши. План этой операции рассматривается как план Третьей мировой войны и предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе в направлении Польши. Участвовать должны были Польша, Венгрия и другие европейские страны, включая Германию.
© Олег МакаровМеждународная конференция "Уроки Нюрнберга"
© Олег Макаров
Международная конференция "Уроки Нюрнберга"
— Звучит чудовищно, подло и все равно неправдоподобно, если честно.
— В настоящее время документы, относящиеся к операции "Немыслимое", хранятся в Национальном архиве Великобритании, и здесь нет ни капли выдумки.
Английский историк Дж. Уолкер пишет, что операция и была уникальна: летом 1945 года только Уинстон Черчилль был готов рассмотреть возможность нанесения упреждающего удара против Советов. Единственный из западных лидеров. Дата объявления военных действий — 1 июля 1945 года. По мнению многих, свое веское слово сказали некоторые авторитетные американские и английские генералы. Не поддержал его и президент США.
12 мая 1945 года Черчилль телеграфировал Трумэну, преемнику Рузвельта: "Они опускают перед нами железный занавес. Мы не знаем, что происходит за ним… Железный занавес опустится над большей частью, если не над всей Восточной Европой, и тогда от Польши нас будут отделять сотни миль, контролируемые Советами. Между тем все внимание населения наших стран будет занято преступлениями поверженной и побежденной Германии, и порожденные этим вниманием настроения откроют русским дорогу и к Северному морю, и в Атлантику — если они решат продолжать продвигаться вперед".
Кстати, накануне, 11 мая 1945 года и американский президент Трумэн начал предпринимать шаги для "сдерживания русских" — он подписал указ о прекращении поставок России товаров по ленд-лизу, и уже вышедшие в море корабли были возвращены назад. Жестокое решение по отношению к разоренной войной стране!
А после капитуляции Японии в сентябре 1945 года американцы серьезно задумались над разработкой своего плана "Немыслимое". И 2 марта 1946 года Объединенный комитет военного планирования США создал такой проект. Он получил название — операция "Пинчер". В нем учитывалось, что за прошедший период СССР создал кольцо дружественных государств вдоль своих границ. План рассматривал возможность обострения ситуации на Ближнем Востоке, в результате которого пострадают американские интересы, и они вынудят их нанести ответный удар и таким образом начать Третью мировую войну.
— И одновременно велась подготовка к Нюрнбергскому процессу и шла его работа? Странно.
— Ничего странного. Прагматизм. Стратеги США завершили работу над планом операции "Пинчер" прямо накануне речи Черчилля в Фултоне, положившей начало "холодной войне". Политика США в отношении СССР повернулась на 180 градусов. И это факт, который общеизвестен.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание суда присяжных (справа), где проходил Нюрнбергский процесс в 1945-1946 годах в Германии
Здание суда присяжных (справа), где проходил Нюрнбергский процесс в 1945-1946 годах в Германии
— И тем более опыт Нюрнберга на этом фоне кажется уникальным и вдохновляющим. Все-таки смогли объединиться. Чему сегодня может научить Нюрнбергский процесс? Почему он опять так актуален?
— Принципы Нюрнберга особенно злободневны сейчас, когда высокие идеи международного правосудия разбиваются о блоковое мышление, политические предубеждения, национальный эгоизм.
Мы вынуждены констатировать, что у людей нет врожденного иммунитета к нацизму и экстремизму. Популяризаторы фашизма имеют сегодня определенное влияние на молодые умы, что таит огромную опасность. В России уголовная ответственность за реабилитацию нацизма была введена еще в мае 2014 года. Аналогичные нормы содержатся и в законодательстве многих других стран. Но неонацизм популярен, это реальность.
Мы могли бы сделать больше для просвещения. Мы мало выпускаем переводов на другие языки российских трудов на тему Нюрнберга, геноцида, нацизма. Зато в наших же книжных магазинах в огромном количестве можно найти воспоминания маршалов, генералов, офицеров и даже солдат Третьего рейха. А рядом труды политиков, историков, ученых и публицистов США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, по-своему трактующих итоги войны.
Стоит ли после этого удивляться, что истинную историю Второй мировой войны, той войны, в которой воевали и победили наши отцы и деды, не только за рубежом плохо знают, но плохо знают и у нас в России? Огромное количество мифов и откровенной лжи циркулирует в сетях. Нам надо доводить до сведения людей во всем мире, что было сделано нашей страной во время Второй мировой войны и после нее, что было пережито, через какие испытания прошла наша Родина. Тому, кто забыл, — напомнить, тому, кто не знает, — рассказать. И показать документы.