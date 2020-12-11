https://ria.ru/20201211/nyurnberg-1588625350.html

Александр Звягинцев: Нюрнберг мог бы не состояться

Александр Звягинцев: Нюрнберг мог бы не состояться

Руководитель экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира" Александр Звягинцев более сорока лет проработал прокурором, а темой процесса занимается еще... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:21

2020-12-11T13:21

2020-12-11T13:21

культура

нюрнбергский процесс

восточная европа

александр звягинцев

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Наталия Красова, Георгий Никольский. Руководитель экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира" Александр Звягинцев более сорока лет проработал прокурором, а темой процесса занимается еще дольше. Он выпустил сотни статей и десятки фильмов, документальных и художественных книг, написал пьесы о главном процессе в истории. Александр Звягинцев рассказал РИА Новости, как западные лидеры одновременно готовились к суду над нацизмом и Третьей мировой войне решений.— Александр Григорьевич, почему вы так верны этой теме как человек и как исследователь? — Меня часто об этом спрашивают. Все без исключения мои родственники прошли войну. Отец, мама, бабушка с моего раннего детства рассказывали о тех ужасах, что им пришлось пережить. Позже, уже во взрослой жизни, мне довелось много встречаться с участниками Нюрнбергского процесса, слушать их рассказы. Эти живые воспоминания как-то неразрывно слились в моем сознании с рассказами моих родных в единое целое. Так что Нюрнбергским процессом "болею" давно. Это, считайте, моя семейная история. — Что для вас самое важное в работе над темой Нюрнберга — как для юриста и историка? — Личные встречи с очевидцами процесса, конечно. Тут мои интересы — и человеческий, и научный, и профессиональный — совпадают. Мне, наверное, повезло больше, чем другим, обращавшимся к истории Нюрнбергского процесса, потому что начиная с середины семидесятых годов довелось встречаться с главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе Романом Андреевичем Руденко, слушать его выступления, в том числе и воспоминания о работе трибунала, общаться с ним.Я встречался с участниками и исследователями со стороны США, Великобритании, Франции и их родственниками — и переданные ими документы и фотографии дополнили фактологическую часть книг и фильмов. — Что самое важное о процессе вы поняли из этих личных бесед? — Я не раз говорил с американским юристом Бенджамином Ференцем, который был обвинителем на так называемых малых Нюрнбергских процессах над нацистами. Первый раз я беседовал с ним в Нюрнберге, когда ему было уже далеко за 80. На мой вопрос, что более всего запомнилось ему во время процесса, он ответил: "Мне не столько запомнилось, сколько поразило отсутствие у подсудимых и намека на раскаяние, на сострадание к миллионам убитых и замученных людей… Это я никогда не забуду". Очень важные слова сказал мне президент Чехии Милош Земан — я брал у него интервью для одного из фильмов о Нюрнбергском процессе: "Победи Гитлер, все мы говорили бы сегодня по-немецки. И это в лучшем, почти невероятном, случае. Скорее всего, мы бы умирали от голода, непосильного труда и пыток в концентрационных лагерях, или были бы просто убиты. Не будь Советского Союза — даже американские генералы это признавали, — союзники проиграли бы войну с Гитлером. Нельзя ставить под сомнение решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом". Мы сами часто стесняемся об этом говорить, и зря. — Какой была роль Советского Союза в организации суда?— Советская делегация проделала большую работу. Необходимо было привести в порядок огромное количество материалов и документов Чрезвычайной государственной комиссии. Требовалось также подготовить для использования на процессе трофейные документы, захваченные советскими войсками. В Нюрнберг была направлена группа работников прокуратуры для отбора материалов, которые могли быть использованы советскими обвинителями, а также для предварительного допроса обвиняемых и свидетелей и надлежащего оформления доказательств, представляемых Трибуналу. С этой целью были организованы документальная и следственная части. Надо отметить, что советские обвинители представляли доказательства, касающиеся преступлений, совершенных не только против СССР, но и против Чехословакии, Польши, Югославии, Греции, а также преднамеренного убийства 50 пленных офицеров британского воздушного флота, бежавших в марте 1944 года из лагеря в Сагане (их расстреляли после поимки по прямому приказу Гитлера). Советские обвинители допрашивали в суде 15 из 19 подсудимых.— Главный нравственный вопрос — раскаялись ли злодеи — остался без ответа. Хорошо, вернемся к политическим и дипломатическим урокам. Чтобы провести Нюрнбергский трибунал, понадобились длительные переговоры между четырьмя странами. На ваш взгляд, возможен ли такой международный процесс сегодня?— Атеисты утверждают: возможно все, что не противоречит законам физики. Но если серьезно — нужна политическая воля и мудрость отцов отечества. Мы видим как после войны история возложила исполнение своей миссии на плечи слишком слабых политиков. Поэтому неонацизм за рубежом и начал возрождаться. Чем больше изучаешь обстановку в мире в период гибели Третьего рейха, военного торжества союзников и необходимости решать, что делать с нацизмом и нацистами после окончательной победы, чем глубже погружаешься в ранее недоступные документы и свидетельства, тем лучше понимаешь, что у нюрнбергского Суда народов было куда больше шансов не состояться. Уж слишком велики были преграды — исторически обусловленное недоверие между государствами и народами. За спиной союзника СССР велись политические интриги. Английские историки очень любят описывать, как 8 мая 1945 года в 3 часа пополудни премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к соотечественникам с речью, которая транслировалась по радио прямо из кабинета на Даунинг-стрит, 10. Они отмечают, что "голос его немного дрожал". На всю Великобританию, а если шире, то и на всю Европу, Черчилль объявил, что война против Германии наконец-то закончилась, но… "Мы можем себе позволить краткий миг радости, однако не будем забывать и о тех сложных задачах, которые нам еще предстоит решить". — А это точно не конспирология? — Послушайте, когда мы в начале двухтысячных обсуждали с замечательным русским историком Анатолием Уткиным последние месяцы войны, то не могли не отметить, что с точки зрения Черчилля они не сулили Британии прежней великоимперской жизни. По существу, Британская империя уходила в прошлое, а сам Черчилль становился "младшим", но не равным союзником США. Теперь уже американцы решали, как будет развиваться стратегия западных союзников, и они, конечно же, исходили прежде всего из собственных национальных интересов. Черчилль понимал это, но принять так сразу не смог — он искал способы оказаться на первых ролях. Красная армия продолжала свое победоносное продвижение по Западной Европе, достигнув Адриатики на юге и выйдя к Рейну на западе. Германия лежала в руинах, финансы Англии и Франции были исчерпаны. США переключили свое внимание на Тихоокеанский регион, на битву с Японией, и американские войска готовились покинуть Европу. В этом свете Великобритания выглядела уязвимой. Операция состояла из двух вариантов — наступательного и оборонительного. Целью оборонительного плана называлась организация обороны Британских островов в случае возможного советского вторжения в Западную Европу. А целью наступательного было силовое "вытеснение" советских войск из Польши. План этой операции рассматривается как план Третьей мировой войны и предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе в направлении Польши. Участвовать должны были Польша, Венгрия и другие европейские страны, включая Германию. — Звучит чудовищно, подло и все равно неправдоподобно, если честно. — В настоящее время документы, относящиеся к операции "Немыслимое", хранятся в Национальном архиве Великобритании, и здесь нет ни капли выдумки. Английский историк Дж. Уолкер пишет, что операция и была уникальна: летом 1945 года только Уинстон Черчилль был готов рассмотреть возможность нанесения упреждающего удара против Советов. Единственный из западных лидеров. Дата объявления военных действий — 1 июля 1945 года. По мнению многих, свое веское слово сказали некоторые авторитетные американские и английские генералы. Не поддержал его и президент США. 12 мая 1945 года Черчилль телеграфировал Трумэну, преемнику Рузвельта: "Они опускают перед нами железный занавес. Мы не знаем, что происходит за ним… Железный занавес опустится над большей частью, если не над всей Восточной Европой, и тогда от Польши нас будут отделять сотни миль, контролируемые Советами. Между тем все внимание населения наших стран будет занято преступлениями поверженной и побежденной Германии, и порожденные этим вниманием настроения откроют русским дорогу и к Северному морю, и в Атлантику — если они решат продолжать продвигаться вперед". А после капитуляции Японии в сентябре 1945 года американцы серьезно задумались над разработкой своего плана "Немыслимое". И 2 марта 1946 года Объединенный комитет военного планирования США создал такой проект. Он получил название — операция "Пинчер". В нем учитывалось, что за прошедший период СССР создал кольцо дружественных государств вдоль своих границ. План рассматривал возможность обострения ситуации на Ближнем Востоке, в результате которого пострадают американские интересы, и они вынудят их нанести ответный удар и таким образом начать Третью мировую войну.— И одновременно велась подготовка к Нюрнбергскому процессу и шла его работа? Странно. — Ничего странного. Прагматизм. Стратеги США завершили работу над планом операции "Пинчер" прямо накануне речи Черчилля в Фултоне, положившей начало "холодной войне". Политика США в отношении СССР повернулась на 180 градусов. И это факт, который общеизвестен. — И тем более опыт Нюрнберга на этом фоне кажется уникальным и вдохновляющим. Все-таки смогли объединиться. Чему сегодня может научить Нюрнбергский процесс? Почему он опять так актуален?— Принципы Нюрнберга особенно злободневны сейчас, когда высокие идеи международного правосудия разбиваются о блоковое мышление, политические предубеждения, национальный эгоизм. Мы могли бы сделать больше для просвещения. Мы мало выпускаем переводов на другие языки российских трудов на тему Нюрнберга, геноцида, нацизма. Зато в наших же книжных магазинах в огромном количестве можно найти воспоминания маршалов, генералов, офицеров и даже солдат Третьего рейха. А рядом труды политиков, историков, ученых и публицистов США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, по-своему трактующих итоги войны. Стоит ли после этого удивляться, что истинную историю Второй мировой войны, той войны, в которой воевали и победили наши отцы и деды, не только за рубежом плохо знают, но плохо знают и у нас в России? Огромное количество мифов и откровенной лжи циркулирует в сетях. Нам надо доводить до сведения людей во всем мире, что было сделано нашей страной во время Второй мировой войны и после нее, что было пережито, через какие испытания прошла наша Родина. Тому, кто забыл, — напомнить, тому, кто не знает, — рассказать. И показать документы.

https://ria.ru/20201111/nyurnbergskiy-protsess-1584086422.html

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