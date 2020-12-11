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Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным
Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным
По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:43
2020-12-11T16:57
россия
мария захарова
дмитрий песков
москва
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.Один из членов СПЧ Николай Сванидзе спросил президента, можно ли открыть уголовное дело по этому поводу в России, на что Путин ответил отрицательно."Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", — пояснил он.При этом глава государства напомнил, что сейчас проверкой по данной ситуации занимается прокуратура и СК."Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", — сказал Путин.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588550533.html
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россия, мария захарова, дмитрий песков, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, происшествия

Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

15:43 11.12.2020 (обновлено: 16:57 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. <...> Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", — отметил он.

Один из членов СПЧ Николай Сванидзе спросил президента, можно ли открыть уголовное дело по этому поводу в России, на что Путин ответил отрицательно.
"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", — пояснил он.
При этом глава государства напомнил, что сейчас проверкой по данной ситуации занимается прокуратура и СК.
"Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", — сказал Путин.
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Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.
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РоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйВладимир ПутинПроисшествия
 
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