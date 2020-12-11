https://ria.ru/20201211/navalnyy-1588790184.html

Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:43

2020-12-11T15:43

2020-12-11T16:57

россия

мария захарова

дмитрий песков

москва

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.Один из членов СПЧ Николай Сванидзе спросил президента, можно ли открыть уголовное дело по этому поводу в России, на что Путин ответил отрицательно."Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", — пояснил он.При этом глава государства напомнил, что сейчас проверкой по данной ситуации занимается прокуратура и СК."Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", — сказал Путин.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.

https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588550533.html

https://ria.ru/20201209/navalnyy-1588450127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, дмитрий песков, москва, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, владимир путин, происшествия