Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным
15:43 11.12.2020 (обновлено: 16:57 11.12.2020)
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. По факту госпитализации Алексея Навального проводится проверка, однако уголовное дело нельзя завести без необходимых материалов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ). Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. <...> Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", — отметил он.
Один из членов СПЧ Николай Сванидзе спросил президента, можно ли открыть уголовное дело по этому поводу в России, на что Путин ответил отрицательно.
"Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело", — пояснил он.
При этом глава государства напомнил, что сейчас проверкой по данной ситуации занимается прокуратура и СК.
"Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать", — сказал Путин.
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Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок" (это подтвердили лаборатории Швеции и Франции). При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.
Позднее ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навального выписали из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают полного выздоровления.