https://ria.ru/20201211/nauka-1588601107.html

"Собираем специфичные вирусы": нижегородские школьники редактируют геном

"Собираем специфичные вирусы": нижегородские школьники редактируют геном

Ульяне Хлыбовой из Нижнего Новгорода только 17 лет, но она уже совершенно спокойно рассказывает об опыте редактирования генома и сборки вирусов. Для девушки это РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

хорошие новости

хорошие новости

кванториум

нижний новгород

нижегородская область

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ульяне Хлыбовой из Нижнего Новгорода только 17 лет, но она уже совершенно спокойно рассказывает об опыте редактирования генома и сборки вирусов. Для девушки это уже привычная тема – за ее плечами любовь к науке с детства и Гран-при VII Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели": ее проект генной инженерии оказался лучшим из 350 работ, написанных школьниками из 70 регионов России.Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с молодой исследовательницей и ее наставником, педагогом дополнительного образования детского технопарка "Кванториум" в Нижнем Новгороде Сергеем Тарасовом, о том, как увлечь школьников такой сложной темой и в каких сферах можно использовать их наработки, а также о том, почему детям наука нравится даже больше, чем взрослым.Коллективное геномное редактированиеПуть Ульяны в науке начался в нижегородском "Кванториуме", куда она поступила три года назад. По счастливой случайности девушка попала в группу старшего преподавателя кафедры ботаники, физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА Сергея Тарасова. Выбирая темы будущих проектов и успешно защищая первые работы, наставник и ученики сошлись на том, что им всем было бы интересно поработать с генами.Ульяна добавила, что после того, как все разобрались, что же это такое, они поняли, что это направление очень перспективное, а каждый из них может внести в работу свой вклад, ведь кто-то из них увлекается изучением клеток, а кто-то собирает вирусы."Я больше работаю с биоинформатикой, мой преподаватель работает с растениями, у моих коллег были темы про грибы, про растения. Мы решили объединить это все вместе и вместе создали этот проект на основе старых работ", – сказала Хлыбова.Система редактирования внутри вирусаНесмотря на серьезность работы, объяснить, что такое "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды", можно.Для того чтобы изменять гены, нужно войти в клетку. Как раз это и является главной проблемой, ведь она закрыта, поэтому на сегодняшний день ученые всего мира разрабатывают различные способы, как туда попасть.Команда Сергея Тарасова предложила доставлять систему геномного редактирования путем модификации плазмида и получения вирионов, которые будут проникать в клетку и вставлять туда эту систему."Вирион, то есть вирус, потому что наша система является неким химерным вирусом, грубо говоря, имеет оболочки вируса, но внутри содержится система геномного редактирования, а вирусы у нас легко способны проникнуть в клетку, но туда он доставляет не свою ДНК – у него ее просто нет, – а систему редактирования генов, и она начинает работать и изменять те гены, на которые настроена", – пояснил наставник.Ульяна начала проект с изучения баз данных различных вирусных геномов, затем подбирала необходимые нуклеотидные последовательности, которые можно встроить в создаваемые плазмиды, а затем высчитывала эти плазмиды.В ее работу также входило моделирование вириона и создание Ti-плазмид с помощью компьютерных программ, которые должны модифицировать растительный организм, чтобы тот в свою очередь синтезировал эти вирионы, которые в дальнейшем будут редактировать нужный объект.Девушка добавила, что в первую очередь они с коллегами измеряли активность ферментов в грибах и растениях: как на них влияет облучение, засуха и отсутствие воды. После этого они выделяли нуклеиновые кислоты и работали in vitro, то есть с пробирками.Применять эту разработку можно во многих сферах, начиная от сельского хозяйства и заканчивая персонализированной медициной, – везде, где нужно проводить манипуляции с генами."Этот механизм можно применять везде. По сути, он универсален. Главная проблема будет в том, чтобы собирать специфичные вирусы. Мы собрали специфичный вирус, который будет уничтожать именно этот гриб. Если надо уничтожить что-то другое, надо собирать другой вирус, потому что у него другие рецепторы", – добавила Ульяна."Школьники делают лучше, чем студенты или аспиранты"Погрузиться в увлекательный мир науки и своими руками попробовать "пробиться" внутрь клетки Ульяна и другие участники ее команды скорее всего не смогли бы, если бы у них не было благоприятной почвы, которую они нашли в "Кванториуме" Нижнего Новгорода. По словам руководителя детского технопарка Светланы Непокоровой, поддержка и развитие способностей у талантливых детей – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой область."Созданные сегодня условия помогают каждому ребенку реализовать свой потенциал и внести свой реальный вклад в науку, промышленность, культуру или экономику региона", – рассказала корреспонденту проекта "Хорошие новости" Непокорова.Подопечные нижегородского "Кванториума" создают исследовательские работы и прототипы, а также участвуют в научных конференциях. "Наши кванторианцы активно работают над проектами, которые вполне могут составить конкуренцию имеющимся разработкам. Один из таких ярких примеров – проект Ульяны Хлыбовой "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды". Надеемся, что он еще получит свое развитие в дальнейшем", – добавила руководитель "Кванториума".По словам Сергея Тарасова, у школьников энергии больше, чем у взрослых. Даже несмотря на то, что они не получают за свою работу финансового вознаграждения, они занимаются этим по собственной инициативе.

https://ria.ru/20201107/tekhnologii-1583409665.html

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хорошие новости, кванториум, нижний новгород, нижегородская область