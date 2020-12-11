https://ria.ru/20201211/nauka-1588601107.html
"Собираем специфичные вирусы": нижегородские школьники редактируют геном
"Собираем специфичные вирусы": нижегородские школьники редактируют геном
Ульяне Хлыбовой из Нижнего Новгорода только 17 лет, но она уже совершенно спокойно рассказывает об опыте редактирования генома и сборки вирусов. Для девушки это РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
хорошие новости
хорошие новости
кванториум
нижний новгород
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588598263_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_29ce7a8f28a30aa383d7b3d378f1b4e3.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ульяне Хлыбовой из Нижнего Новгорода только 17 лет, но она уже совершенно спокойно рассказывает об опыте редактирования генома и сборки вирусов. Для девушки это уже привычная тема – за ее плечами любовь к науке с детства и Гран-при VII Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели": ее проект генной инженерии оказался лучшим из 350 работ, написанных школьниками из 70 регионов России.Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с молодой исследовательницей и ее наставником, педагогом дополнительного образования детского технопарка "Кванториум" в Нижнем Новгороде Сергеем Тарасовом, о том, как увлечь школьников такой сложной темой и в каких сферах можно использовать их наработки, а также о том, почему детям наука нравится даже больше, чем взрослым.Коллективное геномное редактированиеПуть Ульяны в науке начался в нижегородском "Кванториуме", куда она поступила три года назад. По счастливой случайности девушка попала в группу старшего преподавателя кафедры ботаники, физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА Сергея Тарасова. Выбирая темы будущих проектов и успешно защищая первые работы, наставник и ученики сошлись на том, что им всем было бы интересно поработать с генами.Ульяна добавила, что после того, как все разобрались, что же это такое, они поняли, что это направление очень перспективное, а каждый из них может внести в работу свой вклад, ведь кто-то из них увлекается изучением клеток, а кто-то собирает вирусы."Я больше работаю с биоинформатикой, мой преподаватель работает с растениями, у моих коллег были темы про грибы, про растения. Мы решили объединить это все вместе и вместе создали этот проект на основе старых работ", – сказала Хлыбова.Система редактирования внутри вирусаНесмотря на серьезность работы, объяснить, что такое "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды", можно.Для того чтобы изменять гены, нужно войти в клетку. Как раз это и является главной проблемой, ведь она закрыта, поэтому на сегодняшний день ученые всего мира разрабатывают различные способы, как туда попасть.Команда Сергея Тарасова предложила доставлять систему геномного редактирования путем модификации плазмида и получения вирионов, которые будут проникать в клетку и вставлять туда эту систему."Вирион, то есть вирус, потому что наша система является неким химерным вирусом, грубо говоря, имеет оболочки вируса, но внутри содержится система геномного редактирования, а вирусы у нас легко способны проникнуть в клетку, но туда он доставляет не свою ДНК – у него ее просто нет, – а систему редактирования генов, и она начинает работать и изменять те гены, на которые настроена", – пояснил наставник.Ульяна начала проект с изучения баз данных различных вирусных геномов, затем подбирала необходимые нуклеотидные последовательности, которые можно встроить в создаваемые плазмиды, а затем высчитывала эти плазмиды.В ее работу также входило моделирование вириона и создание Ti-плазмид с помощью компьютерных программ, которые должны модифицировать растительный организм, чтобы тот в свою очередь синтезировал эти вирионы, которые в дальнейшем будут редактировать нужный объект.Девушка добавила, что в первую очередь они с коллегами измеряли активность ферментов в грибах и растениях: как на них влияет облучение, засуха и отсутствие воды. После этого они выделяли нуклеиновые кислоты и работали in vitro, то есть с пробирками.Применять эту разработку можно во многих сферах, начиная от сельского хозяйства и заканчивая персонализированной медициной, – везде, где нужно проводить манипуляции с генами."Этот механизм можно применять везде. По сути, он универсален. Главная проблема будет в том, чтобы собирать специфичные вирусы. Мы собрали специфичный вирус, который будет уничтожать именно этот гриб. Если надо уничтожить что-то другое, надо собирать другой вирус, потому что у него другие рецепторы", – добавила Ульяна."Школьники делают лучше, чем студенты или аспиранты"Погрузиться в увлекательный мир науки и своими руками попробовать "пробиться" внутрь клетки Ульяна и другие участники ее команды скорее всего не смогли бы, если бы у них не было благоприятной почвы, которую они нашли в "Кванториуме" Нижнего Новгорода. По словам руководителя детского технопарка Светланы Непокоровой, поддержка и развитие способностей у талантливых детей – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой область."Созданные сегодня условия помогают каждому ребенку реализовать свой потенциал и внести свой реальный вклад в науку, промышленность, культуру или экономику региона", – рассказала корреспонденту проекта "Хорошие новости" Непокорова.Подопечные нижегородского "Кванториума" создают исследовательские работы и прототипы, а также участвуют в научных конференциях. "Наши кванторианцы активно работают над проектами, которые вполне могут составить конкуренцию имеющимся разработкам. Один из таких ярких примеров – проект Ульяны Хлыбовой "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды". Надеемся, что он еще получит свое развитие в дальнейшем", – добавила руководитель "Кванториума".По словам Сергея Тарасова, у школьников энергии больше, чем у взрослых. Даже несмотря на то, что они не получают за свою работу финансового вознаграждения, они занимаются этим по собственной инициативе.
https://ria.ru/20201107/tekhnologii-1583409665.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588598263_94:0:1373:959_1920x0_80_0_0_0dd9438ea1aef94bc0e92e2a7a4dd62a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, кванториум, нижний новгород, нижегородская область
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ульяне Хлыбовой из Нижнего Новгорода только 17 лет, но она уже совершенно спокойно рассказывает об опыте редактирования генома и сборки вирусов. Для девушки это уже привычная тема – за ее плечами любовь к науке с детства и Гран-при VII Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели": ее проект генной инженерии оказался лучшим из 350 работ, написанных школьниками из 70 регионов России.
Корреспондент проекта "Хорошие новости" поговорил с молодой исследовательницей и ее наставником, педагогом дополнительного образования детского технопарка "Кванториум" в Нижнем Новгороде Сергеем Тарасовом, о том, как увлечь школьников такой сложной темой и в каких сферах можно использовать их наработки, а также о том, почему детям наука нравится даже больше, чем взрослым.
Коллективное геномное редактирование
Путь Ульяны в науке начался в нижегородском "Кванториуме", куда она поступила три года назад. По счастливой случайности девушка попала в группу старшего преподавателя кафедры ботаники, физиологии и защиты растений ФГБОУ ВО Нижегородской ГСХА Сергея Тарасова. Выбирая темы будущих проектов и успешно защищая первые работы, наставник и ученики сошлись на том, что им всем было бы интересно поработать с генами.
"Мы начали заниматься различными исследовательскими работами. Потом участвовали в конкурсе, где было задание, направленное как раз на геномное редактирование, и в результате стали вместе с ребятами изучать эту тему. Мы победили в конкурсе и решили заниматься уже проектной работой в области геномного редактирования", – рассказал Тарасов.
Ульяна добавила, что после того, как все разобрались, что же это такое, они поняли, что это направление очень перспективное, а каждый из них может внести в работу свой вклад, ведь кто-то из них увлекается изучением клеток, а кто-то собирает вирусы.
"Я больше работаю с биоинформатикой, мой преподаватель работает с растениями, у моих коллег были темы про грибы, про растения. Мы решили объединить это все вместе и вместе создали этот проект на основе старых работ", – сказала Хлыбова.
Система редактирования внутри вируса
Несмотря на серьезность работы, объяснить, что такое "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды", можно.
Для того чтобы изменять гены, нужно войти в клетку. Как раз это и является главной проблемой, ведь она закрыта, поэтому на сегодняшний день ученые всего мира разрабатывают различные способы, как туда попасть.
Команда Сергея Тарасова предложила доставлять систему геномного редактирования путем модификации плазмида и получения вирионов, которые будут проникать в клетку и вставлять туда эту систему.
"Вирион, то есть вирус, потому что наша система является неким химерным вирусом, грубо говоря, имеет оболочки вируса, но внутри содержится система геномного редактирования, а вирусы у нас легко способны проникнуть в клетку, но туда он доставляет не свою ДНК – у него ее просто нет, – а систему редактирования генов, и она начинает работать и изменять те гены, на которые настроена", – пояснил наставник.
Ульяна начала проект с изучения баз данных различных вирусных геномов, затем подбирала необходимые нуклеотидные последовательности, которые можно встроить в создаваемые плазмиды, а затем высчитывала эти плазмиды.
В ее работу также входило моделирование вириона и создание Ti-плазмид с помощью компьютерных программ, которые должны модифицировать растительный организм, чтобы тот в свою очередь синтезировал эти вирионы, которые в дальнейшем будут редактировать нужный объект.
Девушка добавила, что в первую очередь они с коллегами измеряли активность ферментов в грибах и растениях: как на них влияет облучение, засуха и отсутствие воды. После этого они выделяли нуклеиновые кислоты и работали in vitro, то есть с пробирками.
"Затем пришло время биоинформатической части. Я занималась непосредственно сборкой вируса. Мы хотим развивать этот проект дальше, потому что это довольно-таки перспективно. Планируем ввести in vitro часть, то есть мокрую биологию, уже с пробирками работать, а не только математическую модель и биоинформатический анализ", – рассказала девушка.
Применять эту разработку можно во многих сферах, начиная от сельского хозяйства и заканчивая персонализированной медициной, – везде, где нужно проводить манипуляции с генами.
"Этот механизм можно применять везде. По сути, он универсален. Главная проблема будет в том, чтобы собирать специфичные вирусы. Мы собрали специфичный вирус, который будет уничтожать именно этот гриб. Если надо уничтожить что-то другое, надо собирать другой вирус, потому что у него другие рецепторы", – добавила Ульяна.
"Школьники делают лучше, чем студенты или аспиранты"
Погрузиться в увлекательный мир науки и своими руками попробовать "пробиться" внутрь клетки Ульяна и другие участники ее команды скорее всего не смогли бы, если бы у них не было благоприятной почвы, которую они нашли в "Кванториуме" Нижнего Новгорода. По словам руководителя детского технопарка Светланы Непокоровой, поддержка и развитие способностей у талантливых детей – одна из важнейших задач, которую ставит перед собой область.
"Созданные сегодня условия помогают каждому ребенку реализовать свой потенциал и внести свой реальный вклад в науку, промышленность, культуру или экономику региона", – рассказала корреспонденту проекта "Хорошие новости" Непокорова.
Подопечные нижегородского "Кванториума" создают исследовательские работы и прототипы, а также участвуют в научных конференциях.
"Наши кванторианцы активно работают над проектами, которые вполне могут составить конкуренцию имеющимся разработкам. Один из таких ярких примеров – проект Ульяны Хлыбовой "Разработка вектора доставки CRISPR/Cas-системы на целевые участки генома биообъектов путем модификации Ti-плазмиды". Надеемся, что он еще получит свое развитие в дальнейшем", – добавила руководитель "Кванториума".
По словам Сергея Тарасова, у школьников энергии больше, чем у взрослых. Даже несмотря на то, что они не получают за свою работу финансового вознаграждения, они занимаются этим по собственной инициативе.
"Школьника никто этим заниматься не заставляет, и поэтому трудозатраты, которые он вкладывает в какую-либо работу, очень высокие. Даже если сравнивать со взрослыми, особенно, например, со студентами, зачастую школьники делают даже больше, чем студенты или аспиранты", – добавил Сергей.