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Вырезанную из "Рождественской сказки Маппетов" песню нашли и восстановили
Вырезанную из "Рождественской сказки Маппетов" песню нашли и восстановили
Ранее вырезанную песню из мюзикла "Рождественская песня Маппетов" (1992) нашли и восстановили, сообщает Vulture. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T04:47
2020-12-11T04:47
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ранее вырезанную песню из мюзикла "Рождественская песня Маппетов" (1992) нашли и восстановили, сообщает Vulture.Режиссер фильма Брайан Хенсон объяснил, что трек "When love is gone" было решено не вставлять в оригинальную ленту, поскольку руководство Disney посчитало его "чересчур эмоциональным" для юных зрителей.Белль рассказывает в песне молодой версии Скруджа (Рэймонд Култхард), как она поняла, что ее не любит. Брайан уточнил, что долгое время думал, что песня была утеряна по время монтажа картины перед выходом на большие экраны, но при подготовке фильма для формата 4K она была обнаружена."Я был очень рад, просто счастлив", — поделился режиссерОн также рассказал, что был против того, чтобы песню убирали из картины.В "Рождественской сказке Маппетов" к Скруджу (Майкл Кейн) перед праздником приходят три духа: из прошлого, настоящего и будущего и указывают на его ошибки и поступки, которые он совершил в корыстных целях. В основе сценария "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса.
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кино и сериалы, новости культуры, чарльз диккенс

Вырезанную из "Рождественской сказки Маппетов" песню нашли и восстановили

04:47 11.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ранее вырезанную песню из мюзикла "Рождественская песня Маппетов" (1992) нашли и восстановили, сообщает Vulture.
Режиссер фильма Брайан Хенсон объяснил, что трек "When love is gone" было решено не вставлять в оригинальную ленту, поскольку руководство Disney посчитало его "чересчур эмоциональным" для юных зрителей.
Белль рассказывает в песне молодой версии Скруджа (Рэймонд Култхард), как она поняла, что ее не любит.
Брайан уточнил, что долгое время думал, что песня была утеряна по время монтажа картины перед выходом на большие экраны, но при подготовке фильма для формата 4K она была обнаружена.
"Я был очень рад, просто счастлив", — поделился режиссер
Он также рассказал, что был против того, чтобы песню убирали из картины.
В "Рождественской сказке Маппетов" к Скруджу (Майкл Кейн) перед праздником приходят три духа: из прошлого, настоящего и будущего и указывают на его ошибки и поступки, которые он совершил в корыстных целях.
В основе сценария "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса.
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