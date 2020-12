https://ria.ru/20201211/muppet-1588663775.html

Вырезанную из "Рождественской сказки Маппетов" песню нашли и восстановили

Вырезанную из "Рождественской сказки Маппетов" песню нашли и восстановили

Ранее вырезанную песню из мюзикла "Рождественская песня Маппетов" (1992) нашли и восстановили, сообщает Vulture. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T04:47

2020-12-11T04:47

2020-12-11T04:47

культура

кино и сериалы

новости культуры

чарльз диккенс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588660200_0:750:1534:1613_1920x0_80_0_0_764a469f0f73de8473f9bf612b2155c1.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ранее вырезанную песню из мюзикла "Рождественская песня Маппетов" (1992) нашли и восстановили, сообщает Vulture.Режиссер фильма Брайан Хенсон объяснил, что трек "When love is gone" было решено не вставлять в оригинальную ленту, поскольку руководство Disney посчитало его "чересчур эмоциональным" для юных зрителей.Белль рассказывает в песне молодой версии Скруджа (Рэймонд Култхард), как она поняла, что ее не любит. Брайан уточнил, что долгое время думал, что песня была утеряна по время монтажа картины перед выходом на большие экраны, но при подготовке фильма для формата 4K она была обнаружена."Я был очень рад, просто счастлив", — поделился режиссерОн также рассказал, что был против того, чтобы песню убирали из картины.В "Рождественской сказке Маппетов" к Скруджу (Майкл Кейн) перед праздником приходят три духа: из прошлого, настоящего и будущего и указывают на его ошибки и поступки, которые он совершил в корыстных целях. В основе сценария "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса.

https://ria.ru/20201125/kino-1586121336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, чарльз диккенс