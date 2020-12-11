https://ria.ru/20201211/moskva-1588814424.html
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:12
2020-12-11T17:12
2020-12-11T17:12
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что к празднику были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий в субботу будет работать в праздничном режиме.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков
.
"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что к празднику были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий в субботу будет работать в праздничном режиме.