https://ria.ru/20201211/moskva-1588814424.html

Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции

Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции

Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:12

2020-12-11T17:12

2020-12-11T17:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что к празднику были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий в субботу будет работать в праздничном режиме.

https://realty.ria.ru/20201211/podsvetka-1588587544.html

москва

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петр бирюков, москва