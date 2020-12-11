Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201211/moskva-1588814424.html
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции
Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции
Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:12
2020-12-11T17:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что к празднику были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий в субботу будет работать в праздничном режиме.
https://realty.ria.ru/20201211/podsvetka-1588587544.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва

Бирюков: 400 праздничных плакатов украсили Москву в честь Дня конституции

17:12 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Дня конституции, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установлено 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсили панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Ампир и модернизм: как подсветка Москвы "подбирается" под здания
Заммэра сообщил, что к празднику были подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться 12 декабря на цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий в субботу будет работать в праздничном режиме.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния