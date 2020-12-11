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https://ria.ru/20201211/moskva-1588770959.html
Восемь новых ООПТ появятся в 2021 году в Москве
Восемь новых ООПТ появятся в 2021 году в Москве
Восемь новых особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в следующем году, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:34
2020-12-11T14:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Восемь новых особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в следующем году, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В 2021 году на территории Москвы планируется образовать восемь особо охраняемых природных территорий – три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, два памятника природы общей площадью 280 гектаров", - рассказал он на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
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60
антон кульбачевский, москва

Восемь новых ООПТ появятся в 2021 году в Москве

14:34 11.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Восемь новых особо охраняемых природных территорий появятся в Москве в следующем году, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В 2021 году на территории Москвы планируется образовать восемь особо охраняемых природных территорий – три ландшафтных заказника, один заповедный участок, два природных заказника, два памятника природы общей площадью 280 гектаров", - рассказал он на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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