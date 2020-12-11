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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского осудили за взяточничество
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского осудили за взяточничество
Экс-глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко приговорён судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество, сообщает... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T04:35
2020-12-11T04:35
виталий иваненко
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экс-глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко приговорён судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России". Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.Семнадцатого декабря 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру было предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.Также СК установил, что сумма первой взятки составляла 1,4 миллиона рублей, но "в результате мошеннических действий родственника обвиняемого часть взятки была им похищена, в связи с чем последнему следствием предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере".Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/zaderzhanie-1587880281.html
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виталий иваненко, петропавловск-камчатский, происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского осудили за взяточничество

04:35 11.12.2020
 
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-КамчатскогоВиталий Иваненко
Виталий Иваненко - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : официальный сайт администрации Петропавловска-Камчатского
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 дек - РИА Новости. Экс-глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко приговорён судом к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за взяточничество, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.
Иваненко ушел в отставку по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России". Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, брат мэра по его поручению получил частями от посредника - директора службы автомобильных дорог - для последующей передачи главе города взятку в 200 тысяч рублей. СК утверждал, что взятка передана за то, чтобы мэр помогал с заключением муниципальных контрактов.
Семнадцатого декабря 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взяток в отношении самого Иваненко. По версии следствия, он получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.
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Иваненко был задержан и, по данным следствия, дал признательные показания. Экс-мэру было предъявлено обвинение в получении взяток, его поместили под домашний арест на месяц.
Также СК установил, что сумма первой взятки составляла 1,4 миллиона рублей, но "в результате мошеннических действий родственника обвиняемого часть взятки была им похищена, в связи с чем последнему следствием предъявлено обвинение в совершении мошенничества в крупном размере".
"Приговором суда Виталию Иваненко назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей, его брату назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Виталий Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Срок его полномочий должен был закончиться в 2021 году.
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Виталий ИваненкоПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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