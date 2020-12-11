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Путин оценил способность страны к быстрой мобилизации ресурсов
Путин оценил способность страны к быстрой мобилизации ресурсов
Россия – одна из немногих стран, которая в условиях пандемии продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:06
2020-12-11T18:06
2020-12-11T18:07
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия – одна из немногих стран, которая в условиях пандемии продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, проблем достаточно еще, их много, но хочу отметить, что Россия – одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов. У нас по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты - в разы, а то и в десятки раз. Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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