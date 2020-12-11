https://ria.ru/20201211/mobilizatsiya-1588827250.html

Путин оценил способность страны к быстрой мобилизации ресурсов

Путин оценил способность страны к быстрой мобилизации ресурсов

Россия – одна из немногих стран, которая в условиях пандемии продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:07

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия – одна из немногих стран, которая в условиях пандемии продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы знаете, проблем достаточно еще, их много, но хочу отметить, что Россия – одна из немногих стран, которая продемонстрировала возможности к быстрой мобилизации ресурсов. У нас по некоторым направлениям увеличение производства произошло не в проценты - в разы, а то и в десятки раз. Это касается, например, защитных костюмов. Я уже не говорю про маски, там тоже в десятки раз", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/pandemiya-1588747056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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