https://ria.ru/20201211/mnogonozhka-1588761061.html
Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"
Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"
В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:45
2020-12-11T14:45
2020-12-11T14:45
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в сороконожку.Ролик смонтировали так, будто музыкант надевает на себя бесчисленное количество пар кроссовок и толстовок. В конце у него вырастает несколько пар рук и ног, после чего он ползет вверх по стене — пугать коллег и поклонников. Некоторые пользователи вспомнили хоррор Тима Сикса "Человеческая многоножка" (2010) и отметили, что ролик выглядит "ужасающе". Но большинство похвалило группу Little big за своеобразное чувство юмора."Клевое видео", — считает denis_faktor2; "Огонь", — прокомментировала _gonchartatyana_.Участники питерской группы часто эпатируют публику смелыми публикациями в соцсетях. Например, недавно солист Little big Илья Прусикин разместил в Instagram видео, на котором танцует вместе со своим "клоном" под трек Hypnodancer.
https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
little big, знаменитости, звезды
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили
шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в сороконожку.
Ролик смонтировали так, будто музыкант надевает на себя бесчисленное количество пар кроссовок и толстовок. В конце у него вырастает несколько пар рук и ног, после чего он ползет вверх по стене — пугать коллег и поклонников.
Некоторые пользователи вспомнили хоррор Тима Сикса "Человеческая многоножка" (2010) и отметили, что ролик выглядит "ужасающе". Но большинство похвалило группу Little big за своеобразное чувство юмора.
"Клевое видео", — считает denis_faktor2; "Огонь", — прокомментировала _gonchartatyana_.
Участники питерской группы часто эпатируют публику смелыми публикациями в соцсетях. Например, недавно солист Little big Илья Прусикин разместил
в Instagram видео, на котором танцует вместе со своим "клоном" под трек Hypnodancer.