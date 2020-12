Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"

https://ria.ru/20201211/mnogonozhka-1588761061.html

В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в РИА Новости, 11.12.2020

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в сороконожку.Ролик смонтировали так, будто музыкант надевает на себя бесчисленное количество пар кроссовок и толстовок. В конце у него вырастает несколько пар рук и ног, после чего он ползет вверх по стене — пугать коллег и поклонников. Некоторые пользователи вспомнили хоррор Тима Сикса "Человеческая многоножка" (2010) и отметили, что ролик выглядит "ужасающе". Но большинство похвалило группу Little big за своеобразное чувство юмора."Клевое видео", — считает denis_faktor2; "Огонь", — прокомментировала _gonchartatyana_.Участники питерской группы часто эпатируют публику смелыми публикациями в соцсетях. Например, недавно солист Little big Илья Прусикин разместил в Instagram видео, на котором танцует вместе со своим "клоном" под трек Hypnodancer.

