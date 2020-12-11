Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201211/mnogonozhka-1588761061.html
Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"
Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"
В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:45
2020-12-11T14:45
шоубиз
little big
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576926068_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_c4624480834a1532d63d6fca08540b06.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в сороконожку.Ролик смонтировали так, будто музыкант надевает на себя бесчисленное количество пар кроссовок и толстовок. В конце у него вырастает несколько пар рук и ног, после чего он ползет вверх по стене — пугать коллег и поклонников. Некоторые пользователи вспомнили хоррор Тима Сикса "Человеческая многоножка" (2010) и отметили, что ролик выглядит "ужасающе". Но большинство похвалило группу Little big за своеобразное чувство юмора."Клевое видео", — считает denis_faktor2; "Огонь", — прокомментировала _gonchartatyana_.Участники питерской группы часто эпатируют публику смелыми публикациями в соцсетях. Например, недавно солист Little big Илья Прусикин разместил в Instagram видео, на котором танцует вместе со своим "клоном" под трек Hypnodancer.
https://ria.ru/20201006/lissov-1578381731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576926068_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8089fcb86e9b11835e0392eb27b8253e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
little big, знаменитости, звезды

Участник Little big превратился в "человеческую многоножку"

14:45 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастник группы Little Big Антон Лиссов
Участник группы Little Big Антон Лиссов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В официальном инстаграм-аккаунте группы Little big разместили шуточное видео, на котором участник коллектива Антон Лиссов превращается то ли в гусеницу, то ли в сороконожку.
Ролик смонтировали так, будто музыкант надевает на себя бесчисленное количество пар кроссовок и толстовок. В конце у него вырастает несколько пар рук и ног, после чего он ползет вверх по стене — пугать коллег и поклонников.
Некоторые пользователи вспомнили хоррор Тима Сикса "Человеческая многоножка" (2010) и отметили, что ролик выглядит "ужасающе". Но большинство похвалило группу Little big за своеобразное чувство юмора.
"Клевое видео", — считает denis_faktor2; "Огонь", — прокомментировала _gonchartatyana_.
Участники питерской группы часто эпатируют публику смелыми публикациями в соцсетях. Например, недавно солист Little big Илья Прусикин разместил в Instagram видео, на котором танцует вместе со своим "клоном" под трек Hypnodancer.
Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 11:30Шоубиз
Солист группы Little Big стал отцом
 
ШоубизLittle BigЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния