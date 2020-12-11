Кузнецова высказалась о передаче детей от суррогатных матерей иностранцам
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Значение суррогатного материнства в России необходимо определить, но передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
Ранее вице-спикер палаты Петр Толстой заявил, что в Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям.
"Сегодня нужно определиться, что же все-таки такое суррогатное материнство для России: это преступление, это медицинская услуга или это некое доброе дело, которое делается безвозмездно и бескорыстно. В мире подобная практика совершенно разная. Но для России нужно принять это решение, исходя из национальных интересов, поправок в Конституцию РФ и демографической ситуации, которая сегодня достаточно непростая – у нас коэффициент рождаемости 1,5, а смертность превышает рождаемость на протяжении последних лет. Ни для кого не секрет – сегодня мы сталкиваемся с тяжелейшим демографическим вызовом. А тут мы понимаем, что тратится наш репродуктивный потенциал, особенно, если мы говорим о суррогатном материнстве для иностранных граждан, что, на мой взгляд, совершенно и абсолютно неприемлемо", - сказала Кузнецова.
Уполномоченный подчеркнула, что, по данным экспертов, только 4% случаев бесплодия связаны с врожденными патологиями, а остальные приобретены в результате образа жизни и не связаны с изначальными проблемами со здоровьем женщины. Именно поэтому, по словам Кузнецовой, необходимо работать в направлении сохранения репродуктивного здоровья как будущих матерей, так и отцов. При этом тему суррогатного материнства необходимо всесторонне изучить и принять "единственно верное решение", которое учтёт множество нюансов, включая законодательную сферу.
"А статус ребёнка в этом процессе? В уголовных делах он фигурирует как "предмет сделки". Это ребёнок, который приоритет в соответствии с нашей новой конституцией. И, наконец, в основе процесса - коммерческие посреднические услуги, реклама... А десятки, может, и сотни неучтенных, безымянных детей в непонятных квартирах с какими-то "нянями" - это просто полное безобразие и Средневековье. Поэтому я надеюсь, что достойное решение законодателями будет найдено. Будет строго и четко прописано то, что допустимо, а что нет. На этот правовой запрос, вызов ответить надо", - заключила омбудсмен.