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Кузнецова высказалась о передаче детей от суррогатных матерей иностранцам
Кузнецова высказалась о передаче детей от суррогатных матерей иностранцам
Значение суррогатного материнства в России необходимо определить, но передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:29
2020-12-11T03:29
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Значение суррогатного материнства в России необходимо определить, но передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.Ранее вице-спикер палаты Петр Толстой заявил, что в Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям.Уполномоченный подчеркнула, что, по данным экспертов, только 4% случаев бесплодия связаны с врожденными патологиями, а остальные приобретены в результате образа жизни и не связаны с изначальными проблемами со здоровьем женщины. Именно поэтому, по словам Кузнецовой, необходимо работать в направлении сохранения репродуктивного здоровья как будущих матерей, так и отцов. При этом тему суррогатного материнства необходимо всесторонне изучить и принять "единственно верное решение", которое учтёт множество нюансов, включая законодательную сферу.
https://ria.ru/20201002/roditeli-1578083715.html
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россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова высказалась о передаче детей от суррогатных матерей иностранцам

03:29 11.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Значение суррогатного материнства в России необходимо определить, но передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
Ранее вице-спикер палаты Петр Толстой заявил, что в Госдуме разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям.
"Сегодня нужно определиться, что же все-таки такое суррогатное материнство для России: это преступление, это медицинская услуга или это некое доброе дело, которое делается безвозмездно и бескорыстно. В мире подобная практика совершенно разная. Но для России нужно принять это решение, исходя из национальных интересов, поправок в Конституцию РФ и демографической ситуации, которая сегодня достаточно непростая – у нас коэффициент рождаемости 1,5, а смертность превышает рождаемость на протяжении последних лет. Ни для кого не секрет – сегодня мы сталкиваемся с тяжелейшим демографическим вызовом. А тут мы понимаем, что тратится наш репродуктивный потенциал, особенно, если мы говорим о суррогатном материнстве для иностранных граждан, что, на мой взгляд, совершенно и абсолютно неприемлемо", - сказала Кузнецова.
Оксана Пушкина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 07:10
В ГД ответили на сообщения об арестах отцов детей от суррогатных матерей
Уполномоченный подчеркнула, что, по данным экспертов, только 4% случаев бесплодия связаны с врожденными патологиями, а остальные приобретены в результате образа жизни и не связаны с изначальными проблемами со здоровьем женщины. Именно поэтому, по словам Кузнецовой, необходимо работать в направлении сохранения репродуктивного здоровья как будущих матерей, так и отцов. При этом тему суррогатного материнства необходимо всесторонне изучить и принять "единственно верное решение", которое учтёт множество нюансов, включая законодательную сферу.
"А статус ребёнка в этом процессе? В уголовных делах он фигурирует как "предмет сделки". Это ребёнок, который приоритет в соответствии с нашей новой конституцией. И, наконец, в основе процесса - коммерческие посреднические услуги, реклама... А десятки, может, и сотни неучтенных, безымянных детей в непонятных квартирах с какими-то "нянями" - это просто полное безобразие и Средневековье. Поэтому я надеюсь, что достойное решение законодателями будет найдено. Будет строго и четко прописано то, что допустимо, а что нет. На этот правовой запрос, вызов ответить надо", - заключила омбудсмен.
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 10:42Шоубиз
Макеева заявила, что Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери
 
РоссияАнна КузнецоваОбщество
 
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