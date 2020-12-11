https://ria.ru/20201211/lyubimov-1588823130.html

Рязанский губернатор назвал задачу "Единой России" в области

Рязанский губернатор назвал задачу "Единой России" в области

Все члены "Единой России" в Рязанской области должны в период пандемии направить свои усилия на оказание реальной помощи гражданам, заявил губернатор региона,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:50

2020-12-11T17:50

2020-12-11T17:50

рязанская область

николай любимов

здоровье - общество

единая россия

рязань

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/42/1549784297_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_d866674360870cf3387d3630793a2541.jpg

РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Все члены "Единой России" в Рязанской области должны в период пандемии направить свои усилия на оказание реальной помощи гражданам, заявил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии Николай Любимов на встрече с секретарями местных партотделений.Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи и была посвящена работе в период пандемии и приоритетных задачах на 2021 год. Приветствуя участников, Любимов отметил, что "Единая Россия" в течение долгого времени является ведущей политической силой региона, с наиболее устойчивой структурой, и способна решать самые сложные задачи."Мы не раз демонстрировали, что "Единая Россия" – партия дела. И этому имиджу необходимо соответствовать и постоянно его поддерживать", – сказал губернатор.По его словам, в настоящее время основные усилия регионального отделения направлены на оказание помощи гражданам в условиях пандемии. Создан и успешно работает партийный волонтерский центр, где люди могут получить необходимые консультации, оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.На встрече речь также шла о подготовке к новогодним праздникам. Любимов напомнил, что в Рязанской области стало хорошей традицией проводить акцию, когда любой желающий может выполнить просьбу ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, и подарить ему подарок. В этом году проект приобрел федеральный масштаб и получил название "Елка желаний". В Рязани она будет установлена в приемной регионального отделения "Единой России". Губернатор призвал однопартийцев поддержать инициативу и принять активное участие в акции.Заместитель секретаря регионального отделения партии, первый зампредседателя областной думы Дмитрий Хубезов выступил с предложением о реализации новых проектов. Один из них касается передачи служебных автомобилей депутатов "Единой России" на помощь врачам, прежде всего, участковым терапевтам, на которых значительно возросла нагрузка в период пандемии и роста сезонных заболеваний. Кроме того, Хубезов предложил провести в школах конкурс на лучшее сочинение о подвиге врачей в период пандемии и сформировать отряд нянь-волонтеров для помощи семьям врачей. По его словам, нередко график дежурств обоих родителей совпадает, и им не с кем оставить детей. Любимов высоко оценил предложенные проекты, отметив, что каждый из них очень важен в сегодняшний ситуации."Их обязательно нужно поддержать. Конечно, мы ждем и новых идей. Все секретари местных отделений – люди креативные и могут выработать еще много полезных инициатив направленных на помощь врачам и жителям региона в непростой период", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20201210/partiya-1588665871.html

https://ria.ru/20201210/lyubimov-1588667825.html

рязань

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, здоровье - общество, единая россия, рязань, рязанская область, общество