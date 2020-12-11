https://ria.ru/20201211/lyubimov-1588823130.html
Рязанский губернатор назвал задачу "Единой России" в области
Рязанский губернатор назвал задачу "Единой России" в области
Все члены "Единой России" в Рязанской области должны в период пандемии направить свои усилия на оказание реальной помощи гражданам, заявил губернатор региона,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:50
2020-12-11T17:50
2020-12-11T17:50
рязанская область
николай любимов
здоровье - общество
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рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Все члены "Единой России" в Рязанской области должны в период пандемии направить свои усилия на оказание реальной помощи гражданам, заявил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии Николай Любимов на встрече с секретарями местных партотделений.Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи и была посвящена работе в период пандемии и приоритетных задачах на 2021 год. Приветствуя участников, Любимов отметил, что "Единая Россия" в течение долгого времени является ведущей политической силой региона, с наиболее устойчивой структурой, и способна решать самые сложные задачи."Мы не раз демонстрировали, что "Единая Россия" – партия дела. И этому имиджу необходимо соответствовать и постоянно его поддерживать", – сказал губернатор.По его словам, в настоящее время основные усилия регионального отделения направлены на оказание помощи гражданам в условиях пандемии. Создан и успешно работает партийный волонтерский центр, где люди могут получить необходимые консультации, оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.На встрече речь также шла о подготовке к новогодним праздникам. Любимов напомнил, что в Рязанской области стало хорошей традицией проводить акцию, когда любой желающий может выполнить просьбу ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, и подарить ему подарок. В этом году проект приобрел федеральный масштаб и получил название "Елка желаний". В Рязани она будет установлена в приемной регионального отделения "Единой России". Губернатор призвал однопартийцев поддержать инициативу и принять активное участие в акции.Заместитель секретаря регионального отделения партии, первый зампредседателя областной думы Дмитрий Хубезов выступил с предложением о реализации новых проектов. Один из них касается передачи служебных автомобилей депутатов "Единой России" на помощь врачам, прежде всего, участковым терапевтам, на которых значительно возросла нагрузка в период пандемии и роста сезонных заболеваний. Кроме того, Хубезов предложил провести в школах конкурс на лучшее сочинение о подвиге врачей в период пандемии и сформировать отряд нянь-волонтеров для помощи семьям врачей. По его словам, нередко график дежурств обоих родителей совпадает, и им не с кем оставить детей. Любимов высоко оценил предложенные проекты, отметив, что каждый из них очень важен в сегодняшний ситуации."Их обязательно нужно поддержать. Конечно, мы ждем и новых идей. Все секретари местных отделений – люди креативные и могут выработать еще много полезных инициатив направленных на помощь врачам и жителям региона в непростой период", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20201210/partiya-1588665871.html
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николай любимов, здоровье - общество, единая россия, рязань, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости.
Все члены "Единой России
" в Рязанской области
должны в период пандемии направить свои усилия на оказание реальной помощи гражданам, заявил губернатор региона, секретарь регионального отделения партии Николай Любимов
на встрече с секретарями местных партотделений.
Встреча прошла в режиме видео-конференц-связи и была посвящена работе в период пандемии и приоритетных задачах на 2021 год. Приветствуя участников, Любимов отметил, что "Единая Россия" в течение долгого времени является ведущей политической силой региона, с наиболее устойчивой структурой, и способна решать самые сложные задачи.
"Мы не раз демонстрировали, что "Единая Россия" – партия дела. И этому имиджу необходимо соответствовать и постоянно его поддерживать", – сказал губернатор.
По его словам, в настоящее время основные усилия регионального отделения направлены на оказание помощи гражданам в условиях пандемии. Создан и успешно работает партийный волонтерский центр, где люди могут получить необходимые консультации, оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.
"Все, что мы с вами делаем, направлено на помощь нашим гражданам и медицинскому персоналу в непростой период. Для партийцев это также хорошая возможность показать, что нашей основополагающей ценностью является благополучие человека, его здоровье и долголетие. Поэтому мы все как один должны направить наши усилия на оказание реальной помощи гражданам", - отметил губернатор.
На встрече речь также шла о подготовке к новогодним праздникам. Любимов напомнил, что в Рязанской области стало хорошей традицией проводить акцию, когда любой желающий может выполнить просьбу ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, и подарить ему подарок. В этом году проект приобрел федеральный масштаб и получил название "Елка желаний". В Рязани
она будет установлена в приемной регионального отделения "Единой России". Губернатор призвал однопартийцев поддержать инициативу и принять активное участие в акции.
Заместитель секретаря регионального отделения партии, первый зампредседателя областной думы Дмитрий Хубезов выступил с предложением о реализации новых проектов. Один из них касается передачи служебных автомобилей депутатов "Единой России" на помощь врачам, прежде всего, участковым терапевтам, на которых значительно возросла нагрузка в период пандемии и роста сезонных заболеваний. Кроме того, Хубезов предложил провести в школах конкурс на лучшее сочинение о подвиге врачей в период пандемии и сформировать отряд нянь-волонтеров для помощи семьям врачей. По его словам, нередко график дежурств обоих родителей совпадает, и им не с кем оставить детей. Любимов высоко оценил предложенные проекты, отметив, что каждый из них очень важен в сегодняшний ситуации.
"Их обязательно нужно поддержать. Конечно, мы ждем и новых идей. Все секретари местных отделений – люди креативные и могут выработать еще много полезных инициатив направленных на помощь врачам и жителям региона в непростой период", - сказал губернатор.