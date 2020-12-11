Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik
14:47 11.12.2020 (обновлено: 16:47 11.12.2020)
ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня", заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Напоминаем коллегам, что данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", — отметил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, недопустимо запугивать и преследовать авторов материалов, стрингеров, фотографов, общественных деятелей, которые как внештатные сотрудники агентства исполняют свой профессиональный долг и реализуют право на самовыражение. Подобные "карательные акции" против журналистов Лукашевич назвал "политической репрессией".
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, наказанием по которой может быть как штраф, так и тюремное заключение. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Как отметили в российском МИД, санкции, на которые ссылаются латвийские власти, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Риги вопиющим примером попрания основ демократического общества.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Дмитрий Киселев также призвал прекратить преследования сотрудников СМИ.