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Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik
Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik
Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:47
2020-12-11T16:47
обсе
евросоюз
маргарита симоньян
sputnik латвия
александр лукашевич
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ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня", заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, недопустимо запугивать и преследовать авторов материалов, стрингеров, фотографов, общественных деятелей, которые как внештатные сотрудники агентства исполняют свой профессиональный долг и реализуют право на самовыражение. Подобные "карательные акции" против журналистов Лукашевич назвал "политической репрессией".Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, наказанием по которой может быть как штраф, так и тюремное заключение. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Как отметили в российском МИД, санкции, на которые ссылаются латвийские власти, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Риги вопиющим примером попрания основ демократического общества. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Дмитрий Киселев также призвал прекратить преследования сотрудников СМИ.
https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html
https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html
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обсе, евросоюз, маргарита симоньян, sputnik латвия, александр лукашевич, латвия

Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik

14:47 11.12.2020 (обновлено: 16:47 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтудия радио Sputnik
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня", заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Напоминаем коллегам, что данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом", — отметил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, недопустимо запугивать и преследовать авторов материалов, стрингеров, фотографов, общественных деятелей, которые как внештатные сотрудники агентства исполняют свой профессиональный долг и реализуют право на самовыражение. Подобные "карательные акции" против журналистов Лукашевич назвал "политической репрессией".
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, наказанием по которой может быть как штраф, так и тюремное заключение. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде.
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Участница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:21
В СЖР потребовали снять обвинения со стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
Как отметили в российском МИД, санкции, на которые ссылаются латвийские власти, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Риги вопиющим примером попрания основ демократического общества.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Дмитрий Киселев также призвал прекратить преследования сотрудников СМИ.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:47Медиавойны
Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
 
ОБСЕЕвросоюзМаргарита СимоньянSputnik ЛатвияАлександр ЛукашевичЛатвия
 
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