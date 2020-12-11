https://ria.ru/20201211/lukashevich-1588774967.html

Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik

Постпред России при ОБСЕ ответил на претензии Риги к журналистам Sputnik

Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:47

2020-12-11T14:47

2020-12-11T16:47

обсе

евросоюз

маргарита симоньян

sputnik латвия

александр лукашевич

латвия

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ВЕНА, 11 дек — РИА Новости. Ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik в Латвии "санкций" Евросоюза абсолютно неприемлема, поскольку они относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня", заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, недопустимо запугивать и преследовать авторов материалов, стрингеров, фотографов, общественных деятелей, которые как внештатные сотрудники агентства исполняют свой профессиональный долг и реализуют право на самовыражение. Подобные "карательные акции" против журналистов Лукашевич назвал "политической репрессией".Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе работающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, наказанием по которой может быть как штраф, так и тюремное заключение. У них провели обыски и взяли подписку о невыезде. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не числятся их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.Как отметили в российском МИД, санкции, на которые ссылаются латвийские власти, носят персональный характер и относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, поэтому не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Внешнеполитическое ведомство назвало действия Риги вопиющим примером попрания основ демократического общества. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов. Дмитрий Киселев также призвал прекратить преследования сотрудников СМИ.

https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, евросоюз, маргарита симоньян, sputnik латвия, александр лукашевич, латвия