https://ria.ru/20201211/london-1588781354.html
В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре
В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре
Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:10
2020-12-11T15:10
2020-12-11T15:10
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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом."Пяти людям была оказана помощь на месте, четверых мы доставили в травмпункт. Еще один человек был доставлен в больницу", - сообщил РИА Новости представитель лондонской службы "скорой помощи".Столичная полиция Лондона распространила заявление, в котором сообщила, что инцидент произошел в 9.30 утра в пятницу (12.30 мск). Машина заехала на тротуар, сбив нескольких человек."На данном раннем этапе расследования инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html
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