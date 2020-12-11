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В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре
В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре
Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:10
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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом."Пяти людям была оказана помощь на месте, четверых мы доставили в травмпункт. Еще один человек был доставлен в больницу", - сообщил РИА Новости представитель лондонской службы "скорой помощи".Столичная полиция Лондона распространила заявление, в котором сообщила, что инцидент произошел в 9.30 утра в пятницу (12.30 мск). Машина заехала на тротуар, сбив нескольких человек."На данном раннем этапе расследования инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html
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скотленд-ярд, лондон, в мире

В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре

15:10 11.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья КопыловаПолицейские на Вестминстерском мосту в годовщину трагических событий в Лондоне. 22 марта 2018
Полицейские на Вестминстерском мосту в годовщину трагических событий в Лондоне. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Копылова
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ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом.
"Пяти людям была оказана помощь на месте, четверых мы доставили в травмпункт. Еще один человек был доставлен в больницу", - сообщил РИА Новости представитель лондонской службы "скорой помощи".
Момент ДТП на Остоженке, где внедорожник сбил пешеходов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:58
В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре
Столичная полиция Лондона распространила заявление, в котором сообщила, что инцидент произошел в 9.30 утра в пятницу (12.30 мск). Машина заехала на тротуар, сбив нескольких человек.
"На данном раннем этапе расследования инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.
Полицейский автомобиль в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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