https://ria.ru/20201211/london-1588781354.html

В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре

В Лондоне машина сбила нескольких человек на тротуаре

Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:10

2020-12-11T15:10

2020-12-11T15:10

скотленд-ярд

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151705/35/1517053561_0:783:1512:1634_1920x0_80_0_0_122308872a1b08f016c2d521edff9443.jpg

ЛОНДОН, 11 дек – РИА Новости, Мария Табак. Пять человек пострадали в результате наезда легковой машины на пешеходов в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом."Пяти людям была оказана помощь на месте, четверых мы доставили в травмпункт. Еще один человек был доставлен в больницу", - сообщил РИА Новости представитель лондонской службы "скорой помощи".Столичная полиция Лондона распространила заявление, в котором сообщила, что инцидент произошел в 9.30 утра в пятницу (12.30 мск). Машина заехала на тротуар, сбив нескольких человек."На данном раннем этапе расследования инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

https://ria.ru/20200921/dtp-1577560994.html

https://ria.ru/20201111/london-1584199636.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скотленд-ярд, лондон, в мире