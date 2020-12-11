https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588831164.html
Путин отметил "перебор" бюрократии при регистрации лекарств
Путин отметил "перебор" бюрократии при регистрации лекарств
В России очень много бюрократии, а при регистрации лекарственных препаратов даже перебор, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:21
2020-12-11T18:21
2020-12-11T18:21
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В России очень много бюрократии, а при регистрации лекарственных препаратов даже перебор, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Мероприятие состоялось накануне. Полностью стенограмму встречи Кремль разместил сегодня на своем сайте."У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов, даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201205/lekarstva-1587815776.html
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здоровье - общество, владимир путин, общество