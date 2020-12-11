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"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:07
нижегородская область
лед
волга
видео
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На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.
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353
60
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов. На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.
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видео, нижегородская область, лед, волга, видео
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.
2020-12-11T14:07
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"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге

14:07 11.12.2020
 
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Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.
На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.
 
Нижегородская областьледВолгаВидео
 
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