https://ria.ru/20201211/ledyanye-bliny-i-moroznye-tsvety-zastyvshie-uzory-na-volge-1588764245.html

"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге

"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге

Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.

2020-12-11T14:07

2020-12-11T14:07

2020-12-11T14:07

нижегородская область

лед

волга

видео

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На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.

нижегородская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов. На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха. 2020-12-11T14:07 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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