https://ria.ru/20201211/ledyanye-bliny-i-moroznye-tsvety-zastyvshie-uzory-na-volge-1588764245.html
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:07
2020-12-11T14:07
нижегородская область
лед
волга
видео
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На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.
нижегородская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588762937_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f9e11bd8e68fa8371dbb0e2ea223cfa2.jpg
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов. На Чебоксарском водохранилище местные жители засняли другой морозный узор – ледяные цветы на воде. Они "распускаются" из-за разницы температур поверхности льда и воздуха.
2020-12-11T14:07
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нижегородская область, лед, волга, видео
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.
2020-12-11T14:07
true
PT1M16S
"Ледяные блины" и "морозные цветы": застывшие узоры на Волге
Уникальное природное явление наблюдали в Нижегородской области. Лед на Волге застыл в виде круглых блинов, которые плывут вниз по течению. Они появляются из-за сильного ветра, который образует на воде небольшие волны. Тонкий лед разбивается на множество фрагментов, а вода придает им форму блинов.