https://ria.ru/20201211/kuban-1588807366.html

Кубань решает проблему дефицита школ

Кубань решает проблему дефицита школ

Население Краснодарского края ежегодно увеличивается примерно на 10%, новых жителей привлекают теплый климат и комфортные условия проживания. Ежегодно в регион... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:52

2020-12-11T16:52

2020-12-11T17:31

краснодарский край

вениамин кондратьев

новороссийск

тимашевск

темрюкский район

общество

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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Население Краснодарского края ежегодно увеличивается примерно на 10%, новых жителей привлекают теплый климат и комфортные условия проживания. Ежегодно в регион со всей России и даже зарубежья переезжают около 60-70 тысяч человек. Край находится в тройке лидеров по объемам строительства жилья, тогда как с возведением школ и детсадов ситуация не столь радужная. О попытках Кубани справиться с проблемой – в обзоре РИА Новости.По данным региональных властей, ежегодно в крае возводится около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. На месте пустырей в предельно короткие сроки появляются новые микрорайоны, в которые переезжают жители, количество которых сопоставимо с населением целых отдельных станиц. Миграционные процессы прибавляют краю около 20 тысяч новых учеников в год, и программы социального строительства попросту не успевают за такими темпами роста населения. Острая нехватка школСамая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Здесь практически нет школ, которые бы работали в одну смену.В 2015 году тогда еще врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев совершил свой первый рабочий визит в густонаселенный Московский микрорайон Краснодара – на тот момент в этой части города было построено 46 многоэтажек, проектировалось еще 15, однако там не было ни одной новой школы.Глава края поручил приступить к решению проблемы. В результате за пять лет, к концу текущего года, в регионе будет построено 50 школ. Кроме того, ежегодно планируется возводить еще минимум по 10 учебных заведений. "Таких темпов строительства школ на Кубани не было около 30 лет. Активно используются возможности, которые появились, в том числе, в рамках национальных проектов", - отмечают в администрации края. По словам губернатора, в ближайшие три года регион направит существенные средства на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда – это краевые средства. Эти деньги мы направим, в том числе, на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", – заявил Кондратьев.При этом краевые власти отмечают, что складывается парадоксальная ситуация – денег в бюджете на строительство школ достаточно, федерация тоже идет навстречу, но строить негде.Дефицит землиНесмотря на активные темпы строительства, нехватка мест в школах сохраняется. Одной из причин этого является недостаток свободной муниципальной земли. Практически все участки находятся в частной собственности. Сегодня в густонаселенном микрорайоне Мамайка в Сочи начато строительство первой школы на 800 мест. После ее открытия детям не придется ездить на учебу в другие районы города. Всего на сегодняшний день в Сочи нашли 33 муниципальных участка под соцобъекты. Такая работа проводится во всех районах края.Изменения в Земельном кодексеПредставители ведомства отметили, что для решения проблемы край выступил с инициативой дополнить Земельный кодекс РФ положениями, которые позволят изымать для государственных или муниципальных нужд земли для размещения объектов социальной инфраструктуры.Кроме того, предполагается, что вскоре заработает Единая государственная программа. Общую координацию будет осуществлять министерство экономики края, в том числе планирование приоритетности объектов, исходя из потребности. Контроль хода строительства возложен на департамент строительства. При этом не снимается ответственность глав муниципалитетов за качество и соблюдение сроков сдачи соцобъектов.Сегодня также продолжается корректировка генпланов в соответствии с новыми правилами. Уже заключены контракты в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике, Крымске, Ейске, Тимашевске, в трех поселениях Щербиновского и трех – Темрюкского районов. До конца текущего года планируется заключение контракта по Армавиру. В следующем году – по Сочи, в 2022 году – по Новороссийску.Кроме того, регион создает программу обеспечения школами всех муниципалитетов на пять лет. "По ней каждый глава района будет знать, когда и где построится новая школа. Поиск участков под образовательные учреждения по всему краю продолжится до января. Сама программа заработает в следующем году", - пояснили в администрации края.

https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html

https://realty.ria.ru/20201116/shkoly-1584861708.html

https://ria.ru/20201201/shkoly-1587249650.html

https://ria.ru/20201116/shkoly-1584884926.html

новороссийск

тимашевск

темрюкский район

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вениамин кондратьев, новороссийск, тимашевск, темрюкский район, общество