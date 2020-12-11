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Краснодарский край
https://ria.ru/20201211/kuban-1588807366.html
Кубань решает проблему дефицита школ
Кубань решает проблему дефицита школ
Население Краснодарского края ежегодно увеличивается примерно на 10%, новых жителей привлекают теплый климат и комфортные условия проживания. Ежегодно в регион... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:52
2020-12-11T17:31
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
тимашевск
темрюкский район
общество
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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Население Краснодарского края ежегодно увеличивается примерно на 10%, новых жителей привлекают теплый климат и комфортные условия проживания. Ежегодно в регион со всей России и даже зарубежья переезжают около 60-70 тысяч человек. Край находится в тройке лидеров по объемам строительства жилья, тогда как с возведением школ и детсадов ситуация не столь радужная. О попытках Кубани справиться с проблемой – в обзоре РИА Новости.По данным региональных властей, ежегодно в крае возводится около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. На месте пустырей в предельно короткие сроки появляются новые микрорайоны, в которые переезжают жители, количество которых сопоставимо с населением целых отдельных станиц. Миграционные процессы прибавляют краю около 20 тысяч новых учеников в год, и программы социального строительства попросту не успевают за такими темпами роста населения. Острая нехватка школСамая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Здесь практически нет школ, которые бы работали в одну смену.В 2015 году тогда еще врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев совершил свой первый рабочий визит в густонаселенный Московский микрорайон Краснодара – на тот момент в этой части города было построено 46 многоэтажек, проектировалось еще 15, однако там не было ни одной новой школы.Глава края поручил приступить к решению проблемы. В результате за пять лет, к концу текущего года, в регионе будет построено 50 школ. Кроме того, ежегодно планируется возводить еще минимум по 10 учебных заведений. "Таких темпов строительства школ на Кубани не было около 30 лет. Активно используются возможности, которые появились, в том числе, в рамках национальных проектов", - отмечают в администрации края. По словам губернатора, в ближайшие три года регион направит существенные средства на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда – это краевые средства. Эти деньги мы направим, в том числе, на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", – заявил Кондратьев.При этом краевые власти отмечают, что складывается парадоксальная ситуация – денег в бюджете на строительство школ достаточно, федерация тоже идет навстречу, но строить негде.Дефицит землиНесмотря на активные темпы строительства, нехватка мест в школах сохраняется. Одной из причин этого является недостаток свободной муниципальной земли. Практически все участки находятся в частной собственности. Сегодня в густонаселенном микрорайоне Мамайка в Сочи начато строительство первой школы на 800 мест. После ее открытия детям не придется ездить на учебу в другие районы города. Всего на сегодняшний день в Сочи нашли 33 муниципальных участка под соцобъекты. Такая работа проводится во всех районах края.Изменения в Земельном кодексеПредставители ведомства отметили, что для решения проблемы край выступил с инициативой дополнить Земельный кодекс РФ положениями, которые позволят изымать для государственных или муниципальных нужд земли для размещения объектов социальной инфраструктуры.Кроме того, предполагается, что вскоре заработает Единая государственная программа. Общую координацию будет осуществлять министерство экономики края, в том числе планирование приоритетности объектов, исходя из потребности. Контроль хода строительства возложен на департамент строительства. При этом не снимается ответственность глав муниципалитетов за качество и соблюдение сроков сдачи соцобъектов.Сегодня также продолжается корректировка генпланов в соответствии с новыми правилами. Уже заключены контракты в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике, Крымске, Ейске, Тимашевске, в трех поселениях Щербиновского и трех – Темрюкского районов. До конца текущего года планируется заключение контракта по Армавиру. В следующем году – по Сочи, в 2022 году – по Новороссийску.Кроме того, регион создает программу обеспечения школами всех муниципалитетов на пять лет. "По ней каждый глава района будет знать, когда и где построится новая школа. Поиск участков под образовательные учреждения по всему краю продолжится до января. Сама программа заработает в следующем году", - пояснили в администрации края.
https://ria.ru/20201021/zhile-1580895281.html
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вениамин кондратьев, новороссийск, тимашевск, темрюкский район, общество

Кубань решает проблему дефицита школ

16:52 11.12.2020 (обновлено: 17:31 11.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 11 дек — РИА Новости. Население Краснодарского края ежегодно увеличивается примерно на 10%, новых жителей привлекают теплый климат и комфортные условия проживания. Ежегодно в регион со всей России и даже зарубежья переезжают около 60-70 тысяч человек. Край находится в тройке лидеров по объемам строительства жилья, тогда как с возведением школ и детсадов ситуация не столь радужная. О попытках Кубани справиться с проблемой – в обзоре РИА Новости.
По данным региональных властей, ежегодно в крае возводится около 4,5 миллионов квадратных метров жилья. На месте пустырей в предельно короткие сроки появляются новые микрорайоны, в которые переезжают жители, количество которых сопоставимо с населением целых отдельных станиц.
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Миграционные процессы прибавляют краю около 20 тысяч новых учеников в год, и программы социального строительства попросту не успевают за такими темпами роста населения.

Острая нехватка школ

Самая сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Здесь практически нет школ, которые бы работали в одну смену.
В 2015 году тогда еще врио губернатора Кубани Вениамин Кондратьев совершил свой первый рабочий визит в густонаселенный Московский микрорайон Краснодара – на тот момент в этой части города было построено 46 многоэтажек, проектировалось еще 15, однако там не было ни одной новой школы.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов в микрорайоне Губернский в Краснодаре
Строительство жилых домов в микрорайоне Губернский в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство жилых домов в микрорайоне Губернский в Краснодаре
Глава края поручил приступить к решению проблемы. В результате за пять лет, к концу текущего года, в регионе будет построено 50 школ. Кроме того, ежегодно планируется возводить еще минимум по 10 учебных заведений. "Таких темпов строительства школ на Кубани не было около 30 лет. Активно используются возможности, которые появились, в том числе, в рамках национальных проектов", - отмечают в администрации края.
По словам губернатора, в ближайшие три года регион направит существенные средства на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда – это краевые средства. Эти деньги мы направим, в том числе, на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", – заявил Кондратьев.
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 16:24
На Кубани ужесточат градостроительную политику в пользу школ и детсадов
При этом краевые власти отмечают, что складывается парадоксальная ситуация – денег в бюджете на строительство школ достаточно, федерация тоже идет навстречу, но строить негде.

Дефицит земли

"Сейчас в стадии строительства 27 школ, 9 детских садов. При этом в текущем году уже введено в эксплуатацию 5 школ и 3 детских сада, до конца года будет построено еще 9 школ и 2 детских сада. В 2021 году будет завершено строительство школы на 1100 мест для одаренных детей "Поколение" в Краснодаре с общежитием на 600 человек, а также еще 9 школ и 5 детских садов", - приводят данные в администрации края.
Несмотря на активные темпы строительства, нехватка мест в школах сохраняется. Одной из причин этого является недостаток свободной муниципальной земли. Практически все участки находятся в частной собственности. Сегодня в густонаселенном микрорайоне Мамайка в Сочи начато строительство первой школы на 800 мест. После ее открытия детям не придется ездить на учебу в другие районы города.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
"Место строительства 15 лет находилась в споре: участок с видом на море планировался под коммерцию, но, благодаря позиции властей, его удалось оставить для школы. В итоге здесь расположатся восемь учебных корпусов, летний оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания, а также стадион с тренажерами и баскетбольной площадкой", - рассказали в ведомстве.
Всего на сегодняшний день в Сочи нашли 33 муниципальных участка под соцобъекты. Такая работа проводится во всех районах края.

Изменения в Земельном кодексе

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1 декабря, 22:06Краснодарский край
Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб
Представители ведомства отметили, что для решения проблемы край выступил с инициативой дополнить Земельный кодекс РФ положениями, которые позволят изымать для государственных или муниципальных нужд земли для размещения объектов социальной инфраструктуры.
"Администрация края меняет подход застройщиков к работе, заостряя внимания компаний на том, что строительство – это бизнес с повышенной социальной ответственностью. Поэтому со следующего года в регионе ужесточат градостроительные нормы – вводится ограничение на строительство жилых зданий, не обеспеченных необходимой социальной инфраструктурой – школами, детскими садами, поликлиниками", - поясняют краевые власти.
Кроме того, предполагается, что вскоре заработает Единая государственная программа. Общую координацию будет осуществлять министерство экономики края, в том числе планирование приоритетности объектов, исходя из потребности. Контроль хода строительства возложен на департамент строительства. При этом не снимается ответственность глав муниципалитетов за качество и соблюдение сроков сдачи соцобъектов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 18:15Краснодарский край
Власти Кубани разработают программу по строительству школ на пять лет
Сегодня также продолжается корректировка генпланов в соответствии с новыми правилами. Уже заключены контракты в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике, Крымске, Ейске, Тимашевске, в трех поселениях Щербиновского и трех – Темрюкского районов. До конца текущего года планируется заключение контракта по Армавиру. В следующем году – по Сочи, в 2022 году – по Новороссийску.
Кроме того, регион создает программу обеспечения школами всех муниципалитетов на пять лет. "По ней каждый глава района будет знать, когда и где построится новая школа. Поиск участков под образовательные учреждения по всему краю продолжится до января. Сама программа заработает в следующем году", - пояснили в администрации края.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийскТимашевскТемрюкский районОбщество
 
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