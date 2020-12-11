https://ria.ru/20201211/kuban-1588777050.html

На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения

На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения

Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статью 18 краевого закона "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", что позволит... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:52

2020-12-11T14:52

2020-12-11T14:52

краснодарский край

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574557011_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_44bf9768e86b3009f30f1c458b4d4a48.jpg

КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статью 18 краевого закона "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", что позволит обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Как уточняет ведомство, проект документа предлагает изложить статью закона, регулирующую правоотношения, связанные с сохранением особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, в новой редакции."Так, к особо ценным сельхозугодьям будут относиться три категории земель: земельные участки, занятые многолетними насаждениями, в том числе чайными плантациями и виноградниками; земли опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений вузов; сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%", - пояснили в ЗСК.По словам спикера регионального парламента Юрия Бурлачко, кубанские земли – это гордость всей России: они кормят, дают работу сотням тысяч людей, которые трудятся в аграрном секторе региона."Но не надо думать, что это исключительно наше богатство. Оно принадлежит не только нам, но и будущим поколениям россиян. И наш долг – передать кубанскую землю нашим детям и внукам в том же виде, в каком мы получили ее от своих предков. Предлагаемые изменения позволят обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий Кубани, её, так сказать, "золотой фонд". В проекте краевого закона четко определены критерии отнесения земель к категории особо ценных, на основании чего законодательно будет закреплен запрет на любое другое их использование", – прокомментировал Бурлачко.Депутаты поддержали принятие закона единогласно.

https://ria.ru/20201211/byudzhet-1588771531.html

https://ria.ru/20201210/kuban-1588643980.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, общество