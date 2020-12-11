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Краснодарский край
https://ria.ru/20201211/kuban-1588777050.html
На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения
На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения
Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статью 18 краевого закона "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", что позволит... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:52
2020-12-11T14:52
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статью 18 краевого закона "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", что позволит обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).Как уточняет ведомство, проект документа предлагает изложить статью закона, регулирующую правоотношения, связанные с сохранением особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, в новой редакции."Так, к особо ценным сельхозугодьям будут относиться три категории земель: земельные участки, занятые многолетними насаждениями, в том числе чайными плантациями и виноградниками; земли опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений вузов; сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%", - пояснили в ЗСК.По словам спикера регионального парламента Юрия Бурлачко, кубанские земли – это гордость всей России: они кормят, дают работу сотням тысяч людей, которые трудятся в аграрном секторе региона."Но не надо думать, что это исключительно наше богатство. Оно принадлежит не только нам, но и будущим поколениям россиян. И наш долг – передать кубанскую землю нашим детям и внукам в том же виде, в каком мы получили ее от своих предков. Предлагаемые изменения позволят обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий Кубани, её, так сказать, "золотой фонд". В проекте краевого закона четко определены критерии отнесения земель к категории особо ценных, на основании чего законодательно будет закреплен запрет на любое другое их использование", – прокомментировал Бурлачко.Депутаты поддержали принятие закона единогласно.
https://ria.ru/20201211/byudzhet-1588771531.html
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краснодарский край, общество

На Кубани приняли изменения, позволяющие защитить земли сельхозназначения

14:52 11.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края внесли изменения в статью 18 краевого закона "Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае", что позволит обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий региона, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).
Как уточняет ведомство, проект документа предлагает изложить статью закона, регулирующую правоотношения, связанные с сохранением особо ценных земель сельскохозяйственного назначения, в новой редакции.
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"Так, к особо ценным сельхозугодьям будут относиться три категории земель: земельные участки, занятые многолетними насаждениями, в том числе чайными плантациями и виноградниками; земли опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений вузов; сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%", - пояснили в ЗСК.
По словам спикера регионального парламента Юрия Бурлачко, кубанские земли – это гордость всей России: они кормят, дают работу сотням тысяч людей, которые трудятся в аграрном секторе региона.
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"Но не надо думать, что это исключительно наше богатство. Оно принадлежит не только нам, но и будущим поколениям россиян. И наш долг – передать кубанскую землю нашим детям и внукам в том же виде, в каком мы получили ее от своих предков. Предлагаемые изменения позволят обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий Кубани, её, так сказать, "золотой фонд". В проекте краевого закона четко определены критерии отнесения земель к категории особо ценных, на основании чего законодательно будет закреплен запрет на любое другое их использование", – прокомментировал Бурлачко.
Депутаты поддержали принятие закона единогласно.
 
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