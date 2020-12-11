https://ria.ru/20201211/krushenie-1588700017.html

Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота разбившегося F-16

Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота разбившегося F-16

Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, потерпевшего крушение во время выполнения... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:24

2020-12-11T02:24

2020-12-11T02:24

f-16

висконсин

сша

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, потерпевшего крушение во время выполнения тренировочного полета.Во вторник сообщалось, что истребитель 115-й эскадрильи ВВС нацгвардии Висконсина разбился в штате Мичиган. На месте крушения была развернута поисково-спасательная операция.Расследование обстоятельств авиакатастрофы не закончено.

https://ria.ru/20200714/1574309511.html

висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-16, висконсин, сша, в мире