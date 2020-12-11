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Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота разбившегося F-16
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота разбившегося F-16
Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, потерпевшего крушение во время выполнения... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T02:24
2020-12-11T02:24
f-16
висконсин
сша
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, потерпевшего крушение во время выполнения тренировочного полета.Во вторник сообщалось, что истребитель 115-й эскадрильи ВВС нацгвардии Висконсина разбился в штате Мичиган. На месте крушения была развернута поисково-спасательная операция.Расследование обстоятельств авиакатастрофы не закончено.
https://ria.ru/20200714/1574309511.html
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f-16, висконсин, сша, в мире

Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота разбившегося F-16

02:24 11.12.2020
 
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John RavenИстребитель ВВС США F-16
Истребитель ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. John Raven
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальная гвардия американского штата Висконсин сообщила о гибели пилота истребителя F-16 Fighting Falcon, потерпевшего крушение во время выполнения тренировочного полета.
Во вторник сообщалось, что истребитель 115-й эскадрильи ВВС нацгвардии Висконсина разбился в штате Мичиган. На месте крушения была развернута поисково-спасательная операция.
Расследование обстоятельств авиакатастрофы не закончено.
Истребитель ВВС США F-16 заходит на посадку на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
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F-16ВисконсинСШАВ мире
 
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