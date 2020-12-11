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Подмосковный производитель увеличит выпуск препарата против коронавируса

Подмосковный производитель увеличит выпуск препарата против коронавируса

Поставки первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции "Авифавир", производимого в Московской области фармацевтической группой "ХимРар"... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T22:33

2020-12-11T22:33

2020-12-14T22:36

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поставки первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции "Авифавир", производимого в Московской области фармацевтической группой "ХимРар" совместно с Российским фондом прямых инвестиций, уже осуществлены в 15 стран мира, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки."Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В начале июня он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, РФПИ и "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира" - до 200 тысяч упаковок в месяц. К началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза. "В данный момент Минздрав России рассматривает заявки, поданные ГК "ХимРар" и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Такие объемы производства позволят обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и заявки зарубежных партнеров."Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиями в Японии и других странах. Клинические исследования "Авифавира" доказали способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией", - напомнили в министерстве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, московская область (подмосковье), япония