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https://ria.ru/20201211/koronavirus-1589228625.html
Подмосковный производитель увеличит выпуск препарата против коронавируса
Подмосковный производитель увеличит выпуск препарата против коронавируса
Поставки первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции "Авифавир", производимого в Московской области фармацевтической группой "ХимРар"... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:33
2020-12-14T22:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поставки первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции "Авифавир", производимого в Московской области фармацевтической группой "ХимРар" совместно с Российским фондом прямых инвестиций, уже осуществлены в 15 стран мира, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки."Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В начале июня он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, РФПИ и "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира" - до 200 тысяч упаковок в месяц. К началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза. "В данный момент Минздрав России рассматривает заявки, поданные ГК "ХимРар" и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Такие объемы производства позволят обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и заявки зарубежных партнеров."Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиями в Японии и других странах. Клинические исследования "Авифавира" доказали способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией", - напомнили в министерстве. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, московская область (подмосковье), япония

Подмосковный производитель увеличит выпуск препарата против коронавируса

22:33 11.12.2020 (обновлено: 22:36 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поставки первого российского препарата против новой коронавирусной инфекции "Авифавир", производимого в Московской области фармацевтической группой "ХимРар" совместно с Российским фондом прямых инвестиций, уже осуществлены в 15 стран мира, сообщает региональное министерство инвестиций, промышленности и науки.
"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В начале июня он был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Как сообщалось ранее, РФПИ и "Химрар" в ноябре вдвое увеличили производство "Авифавира" - до 200 тысяч упаковок в месяц. К началу 2021 года, после подключения двух новых производственных площадок, объем выпуска может вырасти еще в два раза.
"В данный момент Минздрав России рассматривает заявки, поданные ГК "ХимРар" и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В данный момент Минздрав России рассматривает заявки, поданые ГК "ХимРар" и РФПИ на включение в регистрационное удостоверение еще двух контрактных производственных площадок партнеров для масштабирования производства. После получения разрешений Минздрава уже к началу 2021 года количество выпускаемого антикоронавирусного препарата может быть увеличено до 400 000 упаковок в месяц и более", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Москjвской области Екатерина Зиновьева.

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Такие объемы производства позволят обеспечить "Авифавиром" все медицинские учреждения РФ, а в дальнейшем и заявки зарубежных партнеров.
"Авифавир" - один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса, и первый в мире препарат с активным действующим веществом фавипиравир, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. Эффективность препаратов с активным действующим веществом фавипиравир доказана в трех независимых клинических исследованиях в России с участием более 700 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также исследованиями в Японии и других странах. Клинические исследования "Авифавира" доказали способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией", - напомнили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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