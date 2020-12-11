https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588816424.html

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:16

2020-12-11T17:16

2020-12-11T17:16

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ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства."Рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель… Необходимо продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет… Муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, поскольку в территориях увеличилось число заболевших", — цитирует пресс-служба краевой администрации руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного санитарного врача Виталия Костарева.Ранее региональные власти ограничили работу заведений общепита в ночное время, запретили праздничные корпоративные мероприятия и до конца года продлили дистанционное обучение для части школьников.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 24 071 случай заражения COVID-19, в том числе 315 за последние сутки, в больницах лечение проходят 2028 человек, из них 102 подключены к ИВЛ, выздоровели 18 169 пациентов, 1293 скончались, на карантине остаются более 4,2 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/samoizolyatsiya-1588385893.html

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