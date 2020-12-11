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https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588816424.html
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:16
2020-12-11T17:16
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства."Рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель… Необходимо продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет… Муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, поскольку в территориях увеличилось число заболевших", — цитирует пресс-служба краевой администрации руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного санитарного врача Виталия Костарева.Ранее региональные власти ограничили работу заведений общепита в ночное время, запретили праздничные корпоративные мероприятия и до конца года продлили дистанционное обучение для части школьников.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 24 071 случай заражения COVID-19, в том числе 315 за последние сутки, в больницах лечение проходят 2028 человек, из них 102 подключены к ИВЛ, выздоровели 18 169 пациентов, 1293 скончались, на карантине остаются более 4,2 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество

В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

17:16 11.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"Рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель… Необходимо продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет… Муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, поскольку в территориях увеличилось число заболевших", — цитирует пресс-служба краевой администрации руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного санитарного врача Виталия Костарева.
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Ранее региональные власти ограничили работу заведений общепита в ночное время, запретили праздничные корпоративные мероприятия и до конца года продлили дистанционное обучение для части школьников.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 24 071 случай заражения COVID-19, в том числе 315 за последние сутки, в больницах лечение проходят 2028 человек, из них 102 подключены к ИВЛ, выздоровели 18 169 пациентов, 1293 скончались, на карантине остаются более 4,2 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермский крайОбщество
 
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