https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588816424.html
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
В Пермском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:16
2020-12-11T17:16
2020-12-11T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg
ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Власти Пермского края приняли решение о продлении до 27 декабря режима самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства."Рост заболеваемости во всех возрастных группах наблюдается последние 12 недель… Необходимо продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет… Муниципалитетам необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, поскольку в территориях увеличилось число заболевших", — цитирует пресс-служба краевой администрации руководителя управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, главного санитарного врача Виталия Костарева.Ранее региональные власти ограничили работу заведений общепита в ночное время, запретили праздничные корпоративные мероприятия и до конца года продлили дистанционное обучение для части школьников.За время эпидемии в Пермском крае зарегистрирован 24 071 случай заражения COVID-19, в том числе 315 за последние сутки, в больницах лечение проходят 2028 человек, из них 102 подключены к ИВЛ, выздоровели 18 169 пациентов, 1293 скончались, на карантине остаются более 4,2 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/samoizolyatsiya-1588385893.html
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e910872df287809c5e95acf5122125f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермский край, общество