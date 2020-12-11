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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588751281.html
Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с COVID-19
Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с COVID-19
Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:11
2020-12-11T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
здоровье - общество
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕврАзЭс выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V", - отметил президент России.Он подчеркнул, что страны оперативно наладили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, принятый в июле Совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран ЕврАзЭс и предотвращение распространению инфекции выполняется в полном объеме. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, в мире

Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с COVID-19

13:11 11.12.2020 (обновлено: 13:37 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается России, то мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕврАзЭс выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V", - отметил президент России.
Он подчеркнул, что страны оперативно наладили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, принятый в июле Совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран ЕврАзЭс и предотвращение распространению инфекции выполняется в полном объеме.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Евразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинВ мире
 
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