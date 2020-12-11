https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588751281.html

Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с COVID-19

Путин рассказал о помощи странам ЕАЭС в борьбе с COVID-19

Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:11

2020-12-11T13:11

2020-12-11T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евразийский экономический союз

здоровье - общество

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин."Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕврАзЭс выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V", - отметил президент России.Он подчеркнул, что страны оперативно наладили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, принятый в июле Совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран ЕврАзЭс и предотвращение распространению инфекции выполняется в полном объеме. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, и более 95% - на 42-й день.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587315633.html

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коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, здоровье - общество, владимир путин, в мире