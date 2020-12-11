https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588728162.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста новых случаев COVID-19 за сутки в России нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:06
2020-12-11T11:06
2020-12-11T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
новосибирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_c6810b0ff31e06acf704866959b75cdf.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прироста новых случаев COVID-19 за сутки в России нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Туве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской и Новосибирской областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
ханты-мансийский автономный округ
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1920x0_80_0_0_e658b6389eba0da1db78ae55ebb8d039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область