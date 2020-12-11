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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588728162.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста новых случаев COVID-19 за сутки в России нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:06
2020-12-11T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
новосибирская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прироста новых случаев COVID-19 за сутки в России нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Туве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской и Новосибирской областях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:06 11.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Прироста новых случаев COVID-19 за сутки в России нет в Чукотском автономном округе, наименьший темп зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе и Марий Эл - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл - 0,6%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Туве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также Оренбургской и Новосибирской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовосибирская область
 
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