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В Москве за сутки выявили 7215 случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7215 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7215, Санкт-Петербурге – 3779 и Подмосковье - 1370, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T11:04
2020-12-11T11:04
2020-12-11T11:04
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7215, Санкт-Петербурге – 3779 и Подмосковье - 1370, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7215; 2. Санкт-Петербург - 3779; 3. Московская область - 1370", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 46, Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 7.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область