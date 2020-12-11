https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588727537.html

В Москве за сутки выявили 7215 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 7215 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7215, Санкт-Петербурге – 3779 и Подмосковье - 1370, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T11:04

2020-12-11T11:04

2020-12-11T11:04

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 7215, Санкт-Петербурге – 3779 и Подмосковье - 1370, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7215; 2. Санкт-Петербург - 3779; 3. Московская область - 1370", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 46, Еврейской автономной области - 29, Ненецком автономном округе - 7.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область