https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588719143.html

Ярославские больницы готовы к возможному росту числа заболевших COVID-19

Ярославские больницы готовы к возможному росту числа заболевших COVID-19

Медицинские учреждения Ярославской области готовы к возможному росту числа заболевших коронавирусом из-за новогодних праздников – в регионе есть 20%-ный запас... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:09

2020-12-11T10:09

2020-12-11T10:09

ярославская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Медицинские учреждения Ярославской области готовы к возможному росту числа заболевших коронавирусом из-за новогодних праздников – в регионе есть 20%-ный запас коек, но при необходимости их число увеличат, сообщил РИА Новости зампредседателя областного правительства Анатолий Гулин."Медицинские организации Ярославской области подготовлены к оперативной работе с больными коронавирусом. Резервный коечный фонд был увеличен еще в сентябре. Сейчас развернуто порядка 2,7 тысячи коек, есть постоянный запас свободных – около 20% от числа развёрнутых. При необходимости будет развернуто до 3 тысяч коек. Также в регионе имеется более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных, из них сейчас занято менее 5%", - отметил собеседник агентства.По его словам, в медучреждениях есть неснижаемый месячный запас средств индивидуальной защиты. Больницы ежедневно проводят процедуры закупки, чтобы поддерживать этот запас. Правительство области еженедельно контролирует наличие средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств в медицинских организациях.Как отметил Гулин, хватает и врачей. "Сейчас для лечения больных с коронавирусом привлечено 1934 медицинских работника: это 542 врача, 887 средних медицинских работников и 505 сотрудников младшего медицинского персонала. Все медицинские работники, задействованные в оказании медицинской помощи больным с COVID-19, прошли специальные курсы повышения квалификации по новой коронавирусной инфекции", - рассказал собеседник агентства."К работе медицинских организаций также привлечены сотрудники и обучающиеся ЯГМУ: 67 преподавателей и 415 обучающихся по программам ординатуры и специалитета. К волонтерской деятельности в разных формах привлечены 142 обучающихся, в качестве организаторов работы – два преподавателя", - добавил он.Анатолий Гулин также пояснил: в январе традиционно отмечается рост заболеваемости, это не только коронавирус, но еще грипп и ОРВИ. Чтобы остановить распространение гриппа, проводится вакцинация. На сегодня прививки сделаны уже половине жителей Ярославской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/lekarstva-1588716036.html

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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