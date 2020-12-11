https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588703875.html

В Приморье назвали фейком данные о переводе школьников на "дистанционку"

В Приморье назвали фейком данные о переводе школьников на "дистанционку"

Власти Приморья опровергли информацию в соцсетях о том, что школьники региона уйдут на продленные зимние каникулы, а после перейдут на дистанционное обучение. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T06:03

2020-12-11T06:03

2020-12-11T06:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Власти Приморья опровергли информацию в соцсетях о том, что школьники региона уйдут на продленные зимние каникулы, а после перейдут на дистанционное обучение.Отмечается, что каникулы у школьников региона продолжатся до 13 января, а потом дети выйдут на учебу в очном формате. Перехода на дистанционное обучение не планируется.За минувшие сутки в Приморском крае диагноз "коронавирус" подтвердился ещё у 239 жителей региона, всего заболевших с начала эпидемии - 24 503. Выздоровели 17 186 человек, умерли 280. По данным мэрии Владивостока на 9 декабря, 66 классов в 32 школах переведены на дистанционное обучение.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество