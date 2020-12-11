https://ria.ru/20201211/koronavirus-1588696966.html

"Это возможно". Вирусолог о способах победить коронавирус

"Это возможно". Вирусолог о способах победить коронавирус

Чтобы противостоять COVID-19, нужно понять природу устойчивости к вирусу, который его вызывает, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, ведущий научный... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T02:12

2020-12-11T02:12

2020-12-11T02:12

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Чтобы противостоять COVID-19, нужно понять природу устойчивости к вирусу, который его вызывает, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Многие люди демонстрируют устойчивость к возбудителю COVID-19, но понимания причин этого явления пока нет, отметил ученый."Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей. Они могут быть генетические, то есть чего-то не хватает на рецепторах – такое бывает достаточно часто, в отношении многих вирусов это известно. Или это иммунологические причины, тогда надо развиваться в этом направлении", – сказал Александр Чепурнов.Еще одно важное направление – это создание новых препаратов, которые будут работать конкретно против коронавируса, считает ученый. Он отметил, что "целый ряд препаратов, которые начали выпускать, во-первых, все-таки не стопроцентные, во-вторых, достаточно тяжелые в применении, то есть обладают изрядной токсичностью". Поэтому нужно работать над новыми средствами, уверен вирусолог. "Это широчайшее поле деятельности. Мы знаем, что это возможно на примере гепатита С. Это инфекция, которая ничем не бралась, против которой невозможно создать вакцину из-за биологических свойств самого возбудителя. Тем не менее, разработаны эффективнейшие трехнаправленные химиотерапевтические препараты, которые с высочайшей надежностью излечивают это заболевание", – сказал Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201210/vitamin-1588672131.html

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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, общество