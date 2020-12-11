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Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19
Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:28
2020-12-11T18:28
2020-12-11T18:28
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора попросила главу государства дать поручение по обеспечению сертификации и контроля, гарантирующего безопасность и эффективность дезинфицирующих средств, а также вести лицензирование организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Она отметила, что в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают эти средства на здоровье человека и природу."Но и дезинфицирующие средства. То, что Вы сказали, да, наверное, все это возможно. Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займемся", - ответил Путин.Разбавление дезинфицирующих растворов, по его словам, "связано не с недостатком, а связано просто с попытками тривиальной кражи какой-то"."Что-то разбавили, пять раз использовали, а что-то продали налево и так далее. Вот и все. Требует контроля со стороны соответствующих органов власти. Обязательно такое поручение будет дано. И контроль, и лицензирование этих организаций – надо посмотреть только, чтобы это лицензирование не было очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач", - сказал Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом
.
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора попросила главу государства дать поручение по обеспечению сертификации и контроля, гарантирующего безопасность и эффективность дезинфицирующих средств, а также вести лицензирование организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Она отметила, что в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают эти средства на здоровье человека и природу.
"Но и дезинфицирующие средства. То, что Вы сказали, да, наверное, все это возможно. Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займемся", - ответил Путин.
Разбавление дезинфицирующих растворов, по его словам, "связано не с недостатком, а связано просто с попытками тривиальной кражи какой-то".
"Что-то разбавили, пять раз использовали, а что-то продали налево и так далее. Вот и все. Требует контроля со стороны соответствующих органов власти. Обязательно такое поручение будет дано. И контроль, и лицензирование этих организаций – надо посмотреть только, чтобы это лицензирование не было очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф