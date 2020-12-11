Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/kontrol-1588831945.html
Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19
Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:28
2020-12-11T18:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588609831_207:114:3069:1724_1920x0_80_0_0_6f44252898b3c2f5924e7a335067f272.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора попросила главу государства дать поручение по обеспечению сертификации и контроля, гарантирующего безопасность и эффективность дезинфицирующих средств, а также вести лицензирование организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Она отметила, что в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают эти средства на здоровье человека и природу."Но и дезинфицирующие средства. То, что Вы сказали, да, наверное, все это возможно. Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займемся", - ответил Путин.Разбавление дезинфицирующих растворов, по его словам, "связано не с недостатком, а связано просто с попытками тривиальной кражи какой-то"."Что-то разбавили, пять раз использовали, а что-то продали налево и так далее. Вот и все. Требует контроля со стороны соответствующих органов власти. Обязательно такое поручение будет дано. И контроль, и лицензирование этих организаций – надо посмотреть только, чтобы это лицензирование не было очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач", - сказал Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/koronavirus-1578300342.html
https://ria.ru/20201211/maska-1588795609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588609831_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f23f2060c1e272b4fab9a048d7ea82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин

Путин пообещал заняться контролем безопасности средств борьбы с COVID-19

18:28 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, необходимых для борьбы с коронавирусом.
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора попросила главу государства дать поручение по обеспечению сертификации и контроля, гарантирующего безопасность и эффективность дезинфицирующих средств, а также вести лицензирование организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Она отметила, что в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают эти средства на здоровье человека и природу.
Дезинфекция рук - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 19:06Сказано в эфире
Маска, перчатки, санитайзер: как врачи оценивают средства защиты от COVIDВ Подмосковье 80% заразившихся коронавирусом признались, что не носили маски. В эфире радио Sputnik врачи высказали мнение о том, насколько эффективны средства защиты.
"Но и дезинфицирующие средства. То, что Вы сказали, да, наверное, все это возможно. Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти. Я обязательно на это обращу внимание и обязательно этим займемся", - ответил Путин.
Разбавление дезинфицирующих растворов, по его словам, "связано не с недостатком, а связано просто с попытками тривиальной кражи какой-то".
"Что-то разбавили, пять раз использовали, а что-то продали налево и так далее. Вот и все. Требует контроля со стороны соответствующих органов власти. Обязательно такое поручение будет дано. И контроль, и лицензирование этих организаций – надо посмотреть только, чтобы это лицензирование не было очередным барьером на пути решения стоящих перед нами задач", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 16:06Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог заявил об отсутствии альтернативы маскам в борьбе с COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния