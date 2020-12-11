https://ria.ru/20201211/kchr-1588836904.html

В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности после взрыва

В Карачаево-Черкесии усилят меры безопасности после взрыва

Меры безопасности усилят в местах массового пребывания людей, на жизненно важных объектах и транспорте в Карачаево-Черкесии после взрыва, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:53

2020-12-11T18:53

2020-12-11T18:53

карачаево-черкесская республика (кчр)

национальный антитеррористический комитет рф

рашид темрезов

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 11 дек - РИА Новости. Меры безопасности усилят в местах массового пребывания людей, на жизненно важных объектах и транспорте в Карачаево-Черкесии после взрыва, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Ранее НАК сообщил, что в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв. В результате он скончался, легкие ранения получили шесть силовиков. Среди гражданских пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывных устройств."Глава КЧР Рашид Темрезов провел сегодня заседание республиканской антитеррористической комиссии, в ходе которой приняли ряд решений по линии правоохранительных структур и для городских и районных АТК. В частности, будут усилены меры по обеспечению безопасности граждан и жизненно важных объектов, в местах массового пребывания людей, на транспорте", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201211/video-1588784265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), национальный антитеррористический комитет рф, рашид темрезов, происшествия